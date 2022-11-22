Geçtiğimiz hafta sahasında 1461 Trabzon FK’ya kaybeden Uşakspor’da hedef; pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Adıyaman 1954’ü yenmek. Bu doğrultuda çalışmalara başlayan Uşakspor, bugün gerçekleştirilen antrenman ile Adıyaman 1954 maçı hazırlıklarına başladı. Gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, güç ve taktik çalışmalarıyla son buldu.

Uşakspor, bugün gerçekleştirdiği antrenman ile Adıyaman 1954 maçı hazırlıklarına başladı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.