Uşakspor, bugün gerçekleştirilen sabah antrenmanı yeni sezonun ilk maçında karşılaşacağı Diyarbekirspor ile deplasmanda karşılaşacağı maç hazırlıklarına hız kesmeden devam etti. Düzenlenen antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, güç ve taktik çalışmalarıyla son buldu.

Uşakspor, yeni sezonun ilk maçında karşılaşacağı Diyarbekirspor maçı hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hız kesmeden devam ettirdi.

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