Uşakspor Kulübü Yönetimi, 2023-2024 Futbol Sezonu için teknik direktör, futbol direktörü, genel koordinatör ve chef scout görevi için anlaştığı isimleri açıkladı.

Kulüp yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada; Teknik Direktör olarak Nazım Gülay, Futbol Direktörü olarak Serhat Pekmezci, Genel Koordinatör Recep Yazıcı ve Chef Scout olarak Tuncay Bozkurt’la anlaştığını açıkladı.

Kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamada; 2023-24 futbol sezonu için kulübümüzün Teknik Direktörlük görevini üstlenecek olan Nazım Gülay’a, Futbol Direktörü olarak Serhat Pekmezci’ye, Genel Koordinatör Recep Yazıcı ve Chef Scout olarak Tuncay Bozkurt’a hoş geldiniz dileklerimizi sunar, yeni görevlerinde başarılar dileriz” denildi.

Uşakspor Kulüp yönetiminin yeni sezon için transfer ettiği futbolcuları da önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.