Uşakspor, bugün gerçekleştirdiği antrenman ile Arguvan Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı.

Uşakspor, bugün gerçekleştirdiği antrenman ile Arguvan Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı.

Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Uşakspor’da tek hedef Arguvan Belediyespor maçını kazanmak ve kötü gidişe dur demek olarak belirlendi. Bu doğrultuda hazırlıklarını sürdüren Uşakspor, bugün gerçekleştirilen antrenman ile Arguvan Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı. Düzenlenen antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, güç ve taktik çalışmalarıyla son buldu.