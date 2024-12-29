Uşak’ta kent genelinde kar etkisini sürdürürken, vatandaşlar ise kenttin birçok noktasında kartopu savaşı, kardan adam yaparak ve fotoğraf çekilerek keyfini çıkardı.

Uşak Meteoroloji Müdürlüğü’nün paylaştığı hava tahmin raporu doğrultusunda kent genelinde şiddetli kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Gündüz saatlerinde yağmurun etkili olduğu kent genelinde akşam saatlerinde yağan şiddetli kar ile sokakları beyaza bürüdü. Kent merkezi ve ilçelerde birçok nokta beyaza bürünürken, lapa lapa yağan kar sebebiyle bazı sürücüler zor anlar yaşarken bazı vatandaşlar ise kent merkezinde bulunan İsmetpaşa Caddesinde ve Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Atapark meydanında kartopu savaşı, kardan adam ve fotoğraf çekilerek keyfini sürdü.

Manisa’da yaşayan ve 2021 yılında Uşak’a üniversite okumak için gelen 23 yaşındaki Sude İnce İhlas Haber Ajansı muhabirine bu seneye kadar, böyle kar yağışı görmediğini ve çok mutlu olduğunu dile getirerek; “4 yıldır Uşak’ta öğrenciyim. Küçüklüğümden beri bu şekilde kar yağdığını görmemiştim şu an arkadaşlarımla çok sevindik ve Atapark’a kartopu oynamaya geldik. Çok mutluyum çünkü hiç kardan adam yapmamıştım hiç. Şehir içinde hiç kar yağdığını görmemiştim, nasıl yaşandığını ve nasıl yağdığını bilmiyordum. Böylelikle tecrübe edilmiş olduk.” dedi.

Kar yağışının artmasının ardından hazır olan Karayolları 25. Şube Şefliği, Uşak Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekiplerince tuzlama ve kapanan yollar için kar küreme yapıyor.

Öte yandan İsmetpaşa Caddesinde bulunan bir elektronik mağazası önünde, mağaza çalışanlarının bluetooth hoparlörden Ankara Oyun Havası açarak vatandaşların oynaması görüntülendi.