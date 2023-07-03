Bulgaristan’ta düzenlenen yüzme şampiyonasında Uşaklı yüzücü bronz madalya alarak Uşaklı vatandaşları gururlandırırken milli sporcularımız toplamda 3 altın, 11 gümüş ve 14 bronz madalya elde etti.

Bulgaristan’ın Burgas kentinde düzenlenen Yıldızlar Alternatif Milli Takım Müsabakasında Uşaklı sporcu Seher Kaya, Açık Yaş 100M Kelebek mesafesinde 01.05.10’luk derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada da “29 Haziran - 2 Temmuz 2023 tarihleri arasında düzenlenen Bulgaristan Şampiyonası’nda mücadele eden Seher Kaya, Açık Yaş 100M Kelebek mesafesinde 01.05.10’luk derecesiyle 3. olmuştur. Sporcumuzu ve antrenörü Abdullah Karahan’ı tebrik ederiz” ifadelerine yer verildi.