Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Korkmaz, toplu taşıma araçlarında ücretsiz taşınan yolcular için desteğin araç sahiplerine değil, ücretsiz taşınan yolculara yapılmasının daha uygun olacağını belirtti.

Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Korkmaz, toplu taşıma araçlarında ücretsiz taşınan yolcular için desteğin araç sahiplerine değil, ücretsiz taşınan yolculara yapılmasının daha uygun olacağını belirtti.

Araçlara yapılan desteğin akaryakıt fiyatlarından dolayı yetersiz kaldığın ifade eden Mustafa Korkmaz, ücretsiz taşınan yolculara ulaşım desteği sağlanarak yolcuların ücretli taşınmasını talep etti.

Toplu taşımada Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan 1200 TL mazot desteğinin bir hafta dayanmadığını kaydeden Korkmaz, “Çünkü ücretsiz taşıdığımız, 65 yaş üzeri, şehit aileleri, gaziler, engelliler gibi 9 kalem yolcu var. Verilen destek bir hafta bile dayanmıyor. Uşak’ta toplu taşımacılık yapan üyelerimize bu 1200 TL’ye bin, iki bin TL zam yapmak çözüm getirmiyor. Mazota, benzine zam geldi mi yine yerinde sayıyorlar. Benim önerim; toplu taşıma yapan üyelerimize mazot desteği yerine toplu taşıma araçlarına ücretsiz binme konusunda yasal hakları olan vatandaşlarımıza destek verilsin. Toplu taşıma araçlarına ücretsiz binen vatandaşlar da otobüs ve diğer toplu araçlara binerken ücretlerini ödesin. Böyle bir durumda benim şoför esnafımın psikolojisi bozulmaz. Yolcu de bedava bindiği için rahatsız olmaz. Böylece, ücretsiz binen yolcularla, toplu taşıma şoförleri arasında üzücü tartışmalar da yaşanmaz” dedi.

Korkmaz, şu anda tam; 7,5 TL, öğrenci 5 TL olan toplu taşıma ücretinin yetersiz olduğunu, ancak zam talep etmeye yüzlerinin olmadığını söyleyerek, Uşak’ta şimdilik toplu taşımaya bir zam talebi olmadığını da sözlerine ekledi.