Uşak Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda görev yapan ve çoğunluğunu müzik öğretmenlerinin oluşturduğu müzik ziyafeti ve gösteriler izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Uşak Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda görev yapan ve çoğunluğunu müzik öğretmenlerinin oluşturduğu müzik ziyafeti ve gösteriler izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Uşak Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda görev yapan öğretmenlerden oluşan Müzik Orkestrası, Ritim Grubu ve Halk Oyunları Topluluğu izleyenlere muhteşem bir gece yaşattı.

AKM’de sunulan ve Uşak halkının yoğun ilgi gösterdiği programda "Öğretmenler Müzik Orkestrası" harikulade bir müzik şöleni sunarken "Öğretmenler Ritim Grubu" ve "Halk Oyunları Topluluğu" muhteşem bir gösteri yaptı.

Vali Yardımcısı Muammer Balcı, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan izleyicilerin coşkularına ortak oldular.