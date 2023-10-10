Uşaklı kuaför Hüseyin Coşkun, Antalya’da düzenlenen ulusal çaplı saç kesim, renklendirme ve perma yarışmasında birinci oldu.

Ünlü saç tasarımcıları Hasan Hüseyin Yılmaz ve Muhittin Yüşan, Antalya’da saç kesim, renklendirme ve perma yarışması düzenledi. Yarışmaya birçok şehirden kuaförler katıldı. Yarışmaya katılan 100 meslektaşıyla kıyasıya yarışan Uşaklı kuaför Hüseyin Coşkun, saç kesim kategorisinde birinci oldu.

Ülkenin birçok bölgesinden gelen yarışmacıların arasından birinci seçilmenin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Hüseyin Coşkun, “Antalya’da düzenlenen dev organizasyonda saç kesim kategorisinde birinci olmak nasip oldu. Buradan bütün kardeşlerime ve arkadaşlarıma bana destek olan herkese teşekkür ederim” dedi.