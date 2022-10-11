Dijital diş polikliniğini kuran Uşaklı Dr. Ali Kurt, 3D yazıcı ve ağız içi tarayıcılarla farklı merkezlerde eğitimler veriyor.

Dijital diş polikliniğini kuran Uşaklı Dr. Ali Kurt, 3D yazıcı ve ağız içi tarayıcılarla farklı merkezlerde eğitimler veriyor.

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 2012 yılında mezun olan Dr. Ali Kurt, 2020 yılından bu yana kurduğu dijital diş polikliniğinde hastalarına hizmet veriyor. Diş hekimliğinde geliştirilen dijital çözümler ile 3D yazıcı ve ağız içi tarayıcılarla İzmir, İstanbul ve Kuşadası gibi merkezlerde eğitimler veren Dr. Ali Kurt, "Dijital Diş Hekimliğinde yaptığımız çalışmaları, kullandığımız dijital sistemleri, ağız içi tarayıcılar ve 3D yazıcılarla üretim konusunda edindiğimiz tecrübeleri paylaşmak adına 1 hafta süreyle Güney Kore bulundum. Güney Koreli meslektaşlarım ve Koreli teknisyenlerle karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk ve kendi pratik yöntemlerimizi paylaşma fırsatını bulduk. Dijital sistemler sayesinde implant üstü dişler ve estetik kaplamaları prova olmadan çok daha kısa sürede kusursuz şekilde hastalara uygulayabiliyoruz" dedi.