Uşak’ta görev yapan doktor, öğretmen, polis ve psikolojik danışmanlarda, çocuk istismarı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla İstanbul Gelişim Üniversitesi öncülüğünde eğitim verildi.

Uşak’ta görev yapan doktor, öğretmen, polis ve psikolojik danışmanlarda, çocuk istismarı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla İstanbul Gelişim Üniversitesi öncülüğünde eğitim verildi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi ve Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla hayata geçirilen ve 3 gün sürecek olan “Çocuğun Cinsel İstismarında Psiko-Sosyal Yaklaşımlar” semineri başladı. Uşak İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda gerçekleşecek semine İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Arda Öztürkcan, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm kademe okulların yönetici ve rehber öğretmenlerinin yanı sıra çok sayıda doktor, polis ve psikolojik danışman katıldı.

3 gün sürecek seminerlerin ardından 1 gün de okul müdürleriyle beraber olacaklarını ve bu tür davetlere her zaman açık olduklarını söyleyen Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Öztürkcan, “Öğrenciler, eğitim hayatına ilk başladıkları zaman, yani ailelerinden ilk ayrılışlarında karşılaştıkları insanlar öğretmenleri oluyor. Bu yüzden konuyla ilgili bilincin ve farkındalığın artırılması için üniversitemiz çok ciddi çalışmalar yaparak; öğretmenlerle, akademisyenleri ve öğrencileri bir araya getirerek çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak uluslararası bir üniversite olma yolunda hızla ilerlediklerini ve bu tür eğitimlerin sayısını artırmak istediklerini belirten Doç. Dr. Öztürkcan, “Üniversite olarak 2018 yılından itibaren programlarımızı akredite etmeye başladık. Şu anda 65 tane uluslararası akreditasyona sahip programa ulaşmış durumdayız. Aynı zamanda Times Higher Educaiton (THE) tarafından yapılan sıralamaya göre ‘Nitelikli Eğitim’ kategorisinde Türkiye’de birinci sıradayız ve uluslararası bir üniversite olma yolunda ilerliyoruz. Topluma hizmet çerçevesinde bu eğitimlerin sayısını çoğaltmak ve öğretmenlerimizle, üniversitelerimizle, sanayiyle iş birliklerimizi artırmak istiyoruz” diye konuştu.

“Çocuğun Cinsel İstismarında Psiko-Sosyal Yaklaşımlar” seminerine eğitimci olarak katılan Dr. Bülent Tansel ise çocuklara küçük yaşta verilen cinsellik eğitiminin önemine değinildi. Danışmanlara Dr. Tansel, konunun dramatik bir konu olduğunu ve katılımcıları sıkmadan, en iyi şekilde anlatılması gerektiğini belirtti.