Uşak Müftülüğü Kur’an kursunda eğitim gören 4-6 yaş aralığındaki minik çocuk, depremzede çocuklar için oyuncak ve biriktirdikleri paraları gönderilmek üzere il müftüsüne teslim etti.

Uşak Müftülüğü Kur’an kursunda eğitim gören 4-6 yaş aralığındaki minik çocuk, depremzede çocuklar için oyuncak ve biriktirdikleri paraları gönderilmek üzere il müftüsüne teslim etti.

Uşak İl Müftülüğü Kur’an kurslarında eğitim gören 4-6 yaş sınıfı öğrenciler ve Uşak Kadın Kolları gönüllüsü veliler, depremzede çocuklar için biriktirdikleri yaklaşık 18 bin TL nakit para ve oyuncakları Uşak İl Müftüsü Burhan Çakır’a yapılan ziyarette teslim etti.

Çakır, yaptığı konuşmada; “Burada görev yapan hocalarımla birlikte bende deprem bölgesine gittim. Oradaki insanlar sevgiye muhtaç, yiyeceğe muhtaç, her şeye muhtaç. Özellikle çocuklar kendilerine verilen her şeye çok seviniyor. O yüzden hem bağışladığınız paralar olsun hem de gönderdiğiniz oyuncaklar olsun, deprem bölgesindeki kardeşlerinizi çok mutlu kılacaktır. Küçük kalplerinizdeki güzellikler için sizleri kutluyorum. Birlikte iyileşeceğiz. Kampanyayı düzenleyen hocalarımıza ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” dedi.