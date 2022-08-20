Uşaklı boksör Sıla Özkan (14), Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası 54 kiloda Romanyalı rakibini finalde 5-0 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.

Uşaklı boksör Sıla Özkan (14), Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası 54 kiloda Romanyalı rakibini finalde 5-0 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.

Erzurum Yakutiye Buz Hokeyi Salonunda düzenlenen Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası’nda 54 kiloda Uşaklı Boksör Sıla Özkan Avrupa Şampiyonu oldu. Kadınlarda 13, erkeklerde 16 sporcunun katıldığı şampiyonada finale kadar yükselen Sıla Özkan, final müsabakasında karşılaştığı Romanyalı rakibinin 5-0 yenerek Avrupa Şampiyonluğunu kazandı. Genç Sıla’nın antrenörü Görkem Durak, müsabaka sonrasında yapmış olduğu açıklamada Sıla’ya sonuna kadar inandığını belirtti. Görkem Durak, “Her maçından sonra Sıla’nın Avrupa Şampiyonu olacağına olan inancımı dile getirmiştim. Ben sporcuma sonuna kadar inandım. O da benim inancımı boşa çıkarmadı. Bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Uşak’a bir Avrupa Şampiyonluğu getiren sporcumu kutluyorum. Çok mutluyuz ve gururluyuz" şeklinde konuştu.