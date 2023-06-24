Uşak 64 Belediye Gençlik Spor Kadın Futbol Takımı, 3. Lig finalinden galibiyetle çıkarak 2. Lige yükseldi. Bu galibiyetin Uşak için büyük bir gurur olduğunu ifade eden Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, kadın sporcuları telefonla arayarak tebrik etti.

Kadınlar 3. Lig’de bugüne kadar playoff dahil olmak üzere 9 maç yapan Uşak 64 Belediye Gençlik Spor Kadın Futbol Takımı, namağlup olarak tüm maçları tamamladı. Ligde toplamda 54 golü bulunan takım oynadığı son maçta Karabük Gençlerbirliği Spor Kadın Futbol Takımını 2-0 yenerek ligi şampiyon olarak tamamladı.

Eskişehir’de Uşak Rüzgârı Esti

Eskişehir Üniversite Evleri Stadyumu’nda oynanan karşılaşma hızlı başladı. Çetin mücadelelere sahne olan maçta Uşaklı kadın sporcuların üstünlüğü göze çarptı. 33. dakikada Begüm Gül’ün, 83. dakikada ise Zeynep Gediz’in attığı gollerle sevinç yaşayan Uşaklı taraftarlar maç boyunca takımlarına olan desteklerini esirgemedi.

Sezonu galibiyetle kapatmanın mutluluğunu yaşayan sporcuları telefonla tebrik eden Başkan Çakın, Uşak için bu galibiyetin gurur verici olduğunu belirterek, bundan sonraki müsabakalarda da aynı başarı tablosunu görmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kahraman’dan Kadın Sporculara ve Teknik Ekibe Övgü

Öte yandan Uşak 64 Belediye Gençlik Spor Kadın Futbol Takımını desteklemek için Eskişehir’e giden Spor İşlerinden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Kahraman, kadın sporcuları tek tek tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Bu büyük coşkuyu Uşak’a yaşattıkları için kulübü ve teknik ekibi de tebrik eden Kahraman, bu başarıların katlanarak devam edeceğine gönülden inandıklarını ifade etti.

Uşak 64 Belediye Gençlik Spor Kadın Futbol Takımı, şampiyonluk kupasını Eylül ayında başlayacak olan 2. Lig sezon açılışında alacak.