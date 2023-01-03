Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen Nüfus ve Konut Sayımı 2021 yılı verilerine göre; Uşak’ın medeni durumu ve okuryazarlık oranı belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen Nüfus ve Konut Sayımı 2021 yılı verilerine göre; Uşak’ın medeni durumu ve okuryazarlık oranı belirlendi.

TÜİK tarafından AB üye ülkeleriyle uyumlu şekilde idari kayıtların temel alındığı Nüfus ve Konut Sayımı (NKS) 2021 gerçekleştirildi. Bu çalışmaya göre; Uşak’ta hiç evlenmemiş kadın ve erkek toplamı; 70 bin 794 kişi olarak açıklandı. Evlenmemiş kişilerin cinsiyeti göre dağılımına gelince; erkek, 40 bin 491, kadın sayısı 30 bin 303 kişisi kadın oldu.

Uşak’ta evli olan toplam kişi sayısı 197 bin 862 kişi olarak belirlenirken, evli erkeklerin sayısı; 99 bin 145, kadınlarınsa 98 bin 717 kişi olduğu açıklandı. Uşak’ta 2021 yılında boşanan çift sayısı; 15 bin 584 olurken, boşanan çiftlerin 7 bin 305’i erkek 584’ü erkek, 8 bin 279’u kadın oldu. Uşak’ta 2021 yılında eşi vefat edince dul kalan kişi sayısı toplamda 20 bin 783 çift olarak belirlendi. Bu çiftlerin 3 bin 656 kişisi erkek, 17 bin 127 kişisi kadın oldu.

Uşak’ta 5 bin 836 kişi okul yüzü görmedi

Uşak’ta okuma yazma bilen kişi sayısı 335 bin 89 olarak tespit edildi. Okuma yazma bilenlerin cinsiyetlerine göre dağılımına baktığımızda; erkek sayısı 168 bin 149, kadın sayısı 166 bin 940 kişi.

İlimizde hiç okuma yazma bilmeyen kişi sayısı; 5 bin 836 kişi olarak tespit edildi. Hiç okuma bilmeyen erkek sayısı 909, kadın sayısı 4bin 927.

Okuryazarlık durumu bilinmeyen toplam kişi sayısı 7 bin 314, tahsil durumu bilinmeyen erkek sayısı 3 bin 961, kadın sayısı 3 bin 353 olarak açıklandı.