Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen Nüfus ve Konut Sayımı 2021 yılı verilerine göre; Uşak’ın medeni durumu ve okuryazarlık oranı belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen Nüfus ve Konut Sayımı 2021 yılı verilerine göre; Uşak’ın medeni durumu ve okuryazarlık oranı belirlendi.

TÜİK tarafından AB üye ülkeleriyle uyumlu şekilde idari kayıtların temel alındığı Nüfus ve Konut Sayımı (NKS) 2021 gerçekleştirildi. Bu çalışmaya göre; Uşak’ta hiç evlenmemiş kadın ve erkek toplamı; 70 bin 794 kişi olarak açıklandı. Evlenmemiş kişilerin cinsiyeti göre dağılımına gelince; erkek, 40 bin 491, kadın sayısı 30 bin 303 kişisi kadın oldu.

Uşak’ta evli olan toplam kişi sayısı 197 bin 862 kişi olarak belirlenirken, evli erkeklerin sayısı; 99 bin 145, kadınlarınsa 98 bin 717 kişi olduğu açıklandı. Uşak’ta 2021 yılında boşanan çift sayısı; 15 bin 584 olurken, boşanan çiftlerin 7 bin 305’i erkek 584’ü erkek, 8 bin 279’u kadın oldu. Uşak’ta 2021 yılında eşi vefat edince dul kalan kişi sayısı toplamda 20 bin 783 çift olarak belirlendi. Bu çiftlerin 3 bin 656 kişisi erkek, 17 bin 127 kişisi kadın oldu.

Uşak’ta 5 bin 836 kişi okul yüzü görmedi

Uşak’ta yıl başı denetimleri Uşak’ta yıl başı denetimleri

Uşak’ta okuma yazma bilen kişi sayısı 335 bin 89 olarak tespit edildi. Okuma yazma bilenlerin cinsiyetlerine göre dağılımına baktığımızda; erkek sayısı 168 bin 149, kadın sayısı 166 bin 940 kişi.

İlimizde hiç okuma yazma bilmeyen kişi sayısı; 5 bin 836 kişi olarak tespit edildi. Hiç okuma bilmeyen erkek sayısı 909, kadın sayısı 4bin 927.

Okuryazarlık durumu bilinmeyen toplam kişi sayısı 7 bin 314, tahsil durumu bilinmeyen erkek sayısı 3 bin 961, kadın sayısı 3 bin 353 olarak açıklandı.