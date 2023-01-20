UŞAK (İHA) – Başarılı tiyatrocu Ümmiye Koçak, Uşak Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi’nin (UKAMER) kadınlara özel etkinliği ile Uşak’ta misafir edildi. Ümmiye Koçak, kaleme aldığı, yönettiği ve oyuncu kadrosunda da yer aldığı “Ana, Gökyüzü Delinmiş” tiyatro oyunuyla sevenlerinin karşısına çıktı. Ekip arkadaşları ile birlikte eğlence dolu bir geceye imza atan Koçak yoğun ilgi gördü.

UŞAK (İHA) – Başarılı tiyatrocu Ümmiye Koçak, Uşak Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi’nin (UKAMER) kadınlara özel etkinliği ile Uşak’ta misafir edildi. Ümmiye Koçak, kaleme aldığı, yönettiği ve oyuncu kadrosunda da yer aldığı “Ana, Gökyüzü Delinmiş” tiyatro oyunuyla sevenlerinin karşısına çıktı. Ekip arkadaşları ile birlikte eğlence dolu bir geceye imza atan Koçak yoğun ilgi gördü.

Dikkatleri iklim değişikliğine ve küresel ısınmaya çeken oyun; güzel dilin her kapıyı açabildiğini anlattı, komşuluk ilişkilerini ve dostluğu hatırlattı. Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın’ın Eşi Türkan Çakın, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Ceylaner de katıldı.

Tek perdelik ve yaklaşık bir buçuk saatlik tiyatro oyununun kendisini etkilediğini dile getiren Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Ayşe Gültekin, “Ümmiye Koçak, kadının isterse neleri başarabileceğinin gerçek bir örneğidir. Sosyal hayatta sesini duyuran, azmettiği zaman başaran kadınların varlığını görmemizi sağladığı için Uşak Belediyesi’ne ve UKAMER’e teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

İzleyicilerden Çağdaş Şahin ise, “Ümmiye Koçak gerçekten harika bir kadın… Keşke hepimiz onun gibi olabilsek. Etkinliklerden dolayı belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Geçen yıl da bizleri sinemaya götürmüşlerdi. Bu tür organizasyonların devamını diliyoruz.” dedi.

Başka bir izleyici Esmanur Atasorkun da “Burada olduğum için çok gurur duyuyorum. Ben Ümmiye hanıma anne diye hitap etmek istiyorum. Çünkü o benim rol modelim diyebilirim. Kadınlara yönelik çok güzel faaliyetler yürütüyor. Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederim.” dedi.

“Uşak cennet gibi bir yer”

Ümmiye Koçak, oyun sonrası salondaki kadınlarla sohbet edip, sorularını yanıtlayarak hayat hikâyesi ile birçok kadına ilham oldu. UKAMER gibi toplulukların her şehirde, her köyde olmasını, kadınlar arasında birlik ve beraberliğin çoğalmasını diledi.

Ayrıca Koçak, program sonrası yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “Uşak uzun süredir gelmek istediğim ve merak ettiğim bir şehirdi. Uşak Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren UKAMER bana ulaşıp buraya gelmeme vesile oldu. Burada bulunduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Uşak cennet gibi bir yer, gelmeyenlerin gelmesini tavsiye ederim. Burada bulunmamı sağlayan Belediye Başkanı Mehmet Çakın’a teşekkür ederim.”

Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu kadınlarına hediyelerini takdim eden Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın’ın eşi Türkan Çakın, “Coğrafya tek başına bir bağlayıcı değildir ve bunun farkında olarak azmedip istediğini alan kadınları görünce çok gururlanıyorum. Bu tür sanatsal faaliyetler ile kadınlarımızla bir araya gelmenin beni çok mutlu ettiğini belirtmek istiyor ve yeni etkinliklerde buluşmayı diliyorum.” dedi.