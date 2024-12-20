Uşak Valiliği 21 Aralık günü il genelinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili vatandaşları uyardı.

Uşak Valiliği 21 Aralık günü il genelinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış ile ilgili vatandaşların ani sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyardı. Uşak Valiliğinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra başlaması beklenen yağışların bölge genelinde (Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak) çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” ifadeleri kullanıldı.