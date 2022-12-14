Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Belediyesi’nin kent genelinde yürüttüğü projeleri yerinde inceledi. Çalışmalara dair detayları paylaşan Başkan Çakın, vizyon projeler ile Uşak’ın değer kazandığını vurguladı.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Belediyesi’nin kent genelinde yürüttüğü projeleri yerinde inceledi. Çalışmalara dair detayları paylaşan Başkan Çakın, vizyon projeler ile Uşak’ın değer kazandığını vurguladı.

Sosyal ve kültürel donatıları barındıracak olan yapısal projelerden yeşil alan ve spor komplekslerine kadar birçok yatırımı adım adım hayata geçiren Uşak Belediyesi, çalışmalarına kent genelinde devam ediyor. Farklı mahallelerde yürütülen çalışmaları düzenli olarak yerinde inceleyen ve son durumları hakkında bilgi alan Başkan Çakın, tamamlanan ve yapımı süren 19 farklı proje alanını ziyaret etti.

Projelerin en kısa zamanda tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılacağını ifade eden Başkan Çakın, ekiplerin büyük bir gayret ve özveri ile çalıştıklarını vurguladı. Başkan Çakın, incelemeler esnasında projelerdeki detayları paylaştı.

Sadece Uşak’ın değil, bölgenin de dikkatini çekecek projelerden birisi olan 123 bin metrekarelik Çocuk Kent, farklı yaş grupları için 40’a yakın imkanı bünyesinde barındıracak. Açık ve kapalı oyun alanları, zipline, tırmanma duvarı, survivor parkuru, zipcoster, buz pisti, kaykay pisti ve dene yap atölyeleriyle misafirlerini eğlenceye ve yeni keşiflere davet eden Çocuk Kent içeriğiyle göz dolduracak. Alanda 2 adet kafeterya, bisiklet yolu, koşu yolu, seyir kulesi, fotoğraf çekim noktaları, satış yerleri ve sıfır atık eğitim merkezi de bulunacak. Eğlencenin yanında doğası ile de dikkat çeken alan, 70 bin çalı ile 2500 ağaçla bölgeye nefes olacak. Bölgenin cazibe merkezi haline gelecek proje, 4 etapta tamamlanarak hizmete açılacak, ayrıca içerisinde 16 bin metrekarelik bir yapay gölede de ev sahipliği yapacak.

Saha incelemeleri esnasında Şehit Mehmet Kara Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nu ziyaret eden Başkan Çakın, havuzun neredeyse tamamlandığını ve yakında hizmete açılacağını ifade etti. Ayrıca havuzun arka kısmında yer alan spor kompleksi içerisinde 260 metre uzunluğunda koşu parkuru, kapalı halı saha, tenis sahası, kafeterya, giyinme ve duş odaları yer alacak. Sporun Uşak’ta değer kazandığına işaret eden Başkan Çakın, “Şehrimizin her bölgesinde spor alanında yatırım yapıyoruz. Kapalı tesislerden açık spor komplekslerine kadar birçok yatırımla artık spor daha ulaşılır bir yapıya kavuşacak, sağlıklı ve güzel bir gelecek halkımızla buluşturulacak.” dedi.

Detaylı bir yenileme çalışmasının ardından Acun Sokaklar konsept bir projeyle yeni yüzüne kavuştu. Halkın ve özellikle öğrencilerin yoğun olarak kullandığı bölge araç trafiğinden arındırılarak tamamen yayaların kullanacağı şekilde düzenlendi. Kent mobilyalarının yerleştirilmesi ve ışıklandırmaların da tamamlanmasıyla proje görsel açıdan göz doldurur bir yapıya kavuştu.

Kentin merkezinin yeni bir çehreye kavuştuğunu ifade eden Başkan Çakın, İsmetpaşa’daki değişime de vurgu yaptı. Çakın, Yayalaştırılan Sokaklar Projesi ile eş zamanlı olarak İsmetpaşa Caddesi’nde yer alan 83 adet binanın ön, 45 adet binanın ise yan cephe kaplamalarının yapıldığını hatırlattı. Şimdiyse zemin yenileme çalışmalarına başladıklarını paylaşan Başkan Çakın, projenin ilk etabını iki kısımda tamamlamayı hedeflediklerini vurguladı. Caddenin Tiritoğlu Parkı’ndan Dere Sokak’ın kesiştiği bölgeye kadar olan kısımda ilk bölümün tamamlanacağını aktaran Başkan Çakın, ardından eski belediye binasına kadar olan kısmın yenileneceğini paylaştı.

Yeni belediye binasının hemen yan kısmında yer alan bölgenin pazaryeri için hazırlandığını ifade eden Başkan Çakın, Çarşamba Pazarı mevki için yapılması planlanan proje tamamlanana kadar pazar esnafının burada ticaretlerine devam edebileceğini vurguladı. Ayakkabıcılar Çarşısı’nı, Çarşamba Pazarı’nı ve eski garajı barındıran 35 bin metrekarelik alanın modern bir görünümle kente ve esnafa değer katacağını, Uşak’ın yarınlara daha güçlü bir zeminde ulaşacağını dile getirdi; Uşak’ı Kent meydanlarından dükkanlara kadar konsept bir projenin beklediğini aktardı.

Başkan Çakın, Muharremşah Mahallesi’nde yapımı devam eden çok amaçlı spor salonunu da yerinde inceledi. Proje sayesinde bölgeye yeni bir sosyal alan kazandırılacağını ve içerisinde basketbol, voleybol ve hentbol sahaları barındıracak çok amaçlı bir salonun hizmete gireceğini dile getirdi. Ayrıca salon; düğün, mevlit gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapabilecek.

Yeşil Alanlar Halktan Yoğun İlgi Görüyor

Başkan Çakın Uşak Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarına kazandırılan yeşil alanları da inceledi. 11 bin 750 metrekare alanda hizmet veren 100. Yıl Parkı; 500 metrelik koşu parkuru, yaş gruplarına göre oyun alanları, ahşap oyun parkuru ve oturma alanlarını içerisinde barındırıyor. Parkta incelemelerde bulunan Başkan Çakın, parkın bölge için küçük Atapark olarak değerlendirildiğini vurguladı. Ayrıca Başkan Çakın, Bölme Piknik Alanı’nı ve Yeşil Karaağaç Mesire Alanı’nı da ziyaret etti; birçok donatıyı barındıran bölgelerin halktan yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Uşaklı kadınların gücüne güç katan Kadın Koordinasyon Merkezi yeni hizmet binasına çok yakında kavuşuyor. Binayı inceleyen Başkan Çakın, Uşaklı kadınların sosyal ve kültürel alanlarda ne kadar aktif olduğunu vurgulayarak, en iyi hizmeti hak ettiklerini dile getirdi. Birçok etkinliğe ev sahipliği yapan UKAMER, yakında yeni yerinde hizmet verecek.

Tüm Uşakın Sahiplendiği Aşevi Projesi

Başkan Çakın saha incelemeleri esnasında Uşak Aşevi’nin inşaatına da uğradı. Mevcut aşevinin ihtiyaçlara yeterince cevap veremediğini ifade eden Başkan Çakın, aşevinin yeni yerinde 3 katlı bir binaya sahip olacağını ve içerisinde sevgi mağazası, misafirhane, hamam ve yemekhane gibi donatıların yer alacağını dile getirdi. Projeye Uşak’ın sahip çıktığını kaydederek desteklerin sürdüğünü paylaştı.

Şehrin önemli noktalarından olan İsmetpaşa Caddesi’nde yer alan eski belediye binası, detaylı bir tadilattan geçirilerek ticaret merkezine dönüştürülüyor. Yöresel ürünlerin de yer alacağı ticaret merkezinin, bölgeyi ekonomik olarak canlandırması bekleniyor.

Mahalleye pazaryeri ve düğün salonu konseptinde 3 katlı bir yapının kazandırılmasının yanı sıra bir de Gençlik Parkı inşa ediliyor. Mahallelinin taleplerine cevap verildiğini belirten Başkan Çakın, projeler sayesinde halkın ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti, bir de spor salonu inşa edileceğini hatırlattı.

Eğitim Ve Yaşam Merkezleriyle Kent Sosyalleşiyor

Şehrin farklı noktalarında inşa edilen ve yapımı devam eden eğitim ve yaşam merkezleri ile kent yeni imkanlarla buluşuyor. Daha önce Şerafettin Sağıroğlu Eğitim ve Yaşam Merkezi ile Vefa Yaşam Merkezi’nin açılışları gerçekleştirilmişti. Şimdi ise Deniz Grup Asım Karaer Sağlık Ocağı ve Eğitim Yaşam Merkezi, Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Yaşam Merkezi, Şekerevleri Sağlık Ocağı ve Eğitim Yaşam Merkezi için çalışmalar devam ediyor. Yapım işlerini inceleyen Başkan Çakın ise bu merkezler ile vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verileceğini ve bu alanlar sayesinde sosyalleşebilecekleri yeni imkanlara kavuşacağını vurguladı.

Uşak Belediyesi Kayaağıl Termal Tesisleri’nde restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor. Yaklaşık 5 bin metrekarelik alana sahip olan termalde zemin ve havuz yenileme çalışmaları yapılıyor. Tesiste incelemelerde bulunan Başkan Çakın, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından en yakın zamanda tekrardan vatandaşların hizmetine sunulacağını dile getirdi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, yeni projeler için de çalıştıklarını paylaştı, yeni müjdelerin yakın olduğunu belirtti.