Bir çok sosyal proje ve yapısal yatırımı Uşak’a kazandıran Uşak Belediyesi yeni bir proje olan Gençlik Merkezi’nin temel atma çalışmasına başladı.

Zümra Kadın El Emeği Pazarı’ndan eğitim ve yaşam merkezlerine, Genç Kuşak Kule Altı ve Akademi binalarından Kadın Koordinasyon Merkezi(UKAMER) binasına kadar birçok sosyal projeye ilişkin yapısal yatırımı hayata geçiren Uşak Belediyesi, yeni bir projeyi daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda çalışmaları hızlandıran ekipler, Kemalöz Mahallesi’nde atıl durumda olan ve yıkımı gerçekleştirilen ayaklı su deposunun yerini yeni bir Gençlik Merkezi alıyor. 486 metrekare alanı kaplayacak projenin ilk adımı olan temel kazı çalışmalarına ekiplerce başlanıldı. Toplamda bin 922 metrekare kullanım alanına sahip olacak merkez bünyesinde çeşitli etkinlik alanları bulunduracak ve üç kattan oluşacak.

İçerisinde geniş bir dans salonu, çok amaçlı salonlar ve çeşitli kurs odaları barındıracak Gençlik Merkezi, bir de kadınlara özel spor salonuna ev sahipliği yapacak. Giriş kısmındaysa açık ve kapalı oturma alanlarına sahip büyük bir kafe bölümü de merkezin misafirlerini ağırlayacak. Hızla yükselmesi planlanan projede temel kazı çalışmalarının kısa sürede bitmesiyle ilk betonunun dökülmesi hedefleniyor.