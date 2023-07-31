Türkiye İstatistik Enstitüsü (TUİK) 2023 yılı ilk 6 ayı ithalat ve ihracat rakamlarını açıkladı.

Uşak, geçen 6 ayda toplam 161 bin 461 dolar ihracat yaptı. Aynı dönemde gerçekleştirdiği ithalat toplamı ise 145 bin 124 dolarlık ithalat yaptı. Ülke ekonomisine 16 bin 337 dolar katkı sunan Uşak, 2023 yılın ilk 6 ayında toplam 161bin 461 dolar ihracat gerçekleştirdi. Uşak’ın ihracatı geçen 6 aylık süreçte sürekli aşağı doğru bir eğri çizerek eksildi.

Uşak’ın 2023 yılı Ocak ayında 30 bin 350 dolar olan ihracatı, Şubat ayında 27 bin 304 dolara düştü. Mart ayında 29 bin 51 dolara çıksa da dövizdeki oynamalar ve dünyadaki ekonomik çalkantılarla Nisan ayında 22 bin 682 dolara düştü. Mayıs ayında Uşak’ın ihracatı biraz canlanır gibi olup 27 bin 071 dolara çıksa da Haziran ayında 25 bin 2 dolara indi.

Geçtiğimiz yıllarda tekstil, su ürünleri ve halı ihracatında Türkiye’nin sayılı ihracatçıları arasında yer alan Uşak’ın ekonomik olarak gerilemeye başlaması ithalat rakamlarında da kendini gösterdi. Uşak 2023 yılının ilk yarısında toplam 145 bin 124 dolarlık ithalat yaptı. Bu ithalatın aylara göre dağılımında Ocak ayında 12 bin 563 dolar, Şubat ayında 18 bin 89 dolar, Mart ayında 28 bin 887 dolar, Nisan ayında 27 bin 451 dolar, Mayıs ayında 42 bin 466 dolar ve Haziran ayında da 15 bin 658 dolar oldu.