Uşak Veteriner Hekimleri Odası 13. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Farklı dönemlerde 4 kez başkan seçilen Veteriner Hekim Özgür Uğur, yeniden göreve seçilmesinin yanı sıra 29, 39 ve şimdi de 49 yaşında başkan seçilerek ilginç bir istatistiğe imza attı.

Uşak Veteriner Hekimleri Odası 13. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Farklı dönemlerde 4 kez başkan seçilen Veteriner Hekim Özgür Uğur, yeniden göreve seçilmesinin yanı sıra 29, 39 ve şimdi de 49 yaşında başkan seçilerek ilginç bir istatistiğe imza attı.

Uşak Veteriner Hekimleri Odası 13. Olağan Genel Kurulu, Uşak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Kayıtlı 205 veteriner hekimin üye olduğu oda seçimlerinde 160 üye oy kullanırken 3 liste birden yarıştı.

Özgür Uğur ve listesi 90 oy alırken, Osman Keskinkılıç 67, Diren Keskin 34 oy aldı. Uşak Veteriner Hekimleri Odası Başkan Adayı Osman Keskinkılıç ile birlikte Özgür Uğur’un listesinde yer alan Hayri Yeniyurt’ta 67 oy alınca yönetime girecek isim kurayla belirlendi. Kurada adı çıkan Osman Keskinkılıç, Uğur’un 5 kişilik listesini delen tek isim oldu.

Özgür Uğur’un ilginç istatistiği

Seçimleri kazanan Veteriner Hekim Özgür Uğur, 1994 yılında Veteriner Hekim olarak Uşak’ta çalışmaya başladı. Uğur, 29 yaşında Uşak Veteriner Hekimleri Odası Başkanı seçilerek bir dönem görev yaptı.

Uğur, 39 yaşına geldiğinde tekrar oda başkanı seçilerek 3 dönem başkanlık görevinde bulundu. 49 yaşında yeniden başkan seçilen Özgür Uğur, oldukça ilginç bir istatistiğe de imza atmış oldu.

Başkan seçildikten sonra bir teşekkür konuşması yapan Uğur; “Uşak Veteriner Hekimler Odasının 13. Olağan genel kurulunda beni ve birlikte çalışıp mücadele verdiğim ‘Meslek değerdir, meslektaş rakibin değil kardeşindir’ diyen ekip arkadaşlarımı 5. defa bu göreve layık gören tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyoruz. Güveninizi boşa çıkarmamak için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağımızdan şüpheniz olmasın. Bu vesileyle gerek liste yapıp aday olarak gerekse gelip oy kullanarak bu iradeyi oluşturan tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Hep birlikte daha güçlüyüz” dedi.

Uşak Veteriner Hekimleri Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Özgür Uğur, İlhan Şentürk, Çağdaş Keklikkıran, Arif Can Kaya ve Osman Keskinkılıç.