Türkiye İstatistik Kurumu (TÜK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden (ADNKS) ilk kez iller arası göç edinme bilgisi üretildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden (ADNKS) ilk kez iller arası göç edinme bilgisi üretildi.

Türkiye’de 2021 yılında 2 milyon 777 bin 797 kişi iller arasında göç etti. Toplam nüfusu 373 bin 183 olan Uşak’a 2021 yılında başka illerden göç eden kişi sayısı 13 bin 705 kişi olarak, Uşak’tan başka illere göç eden kişi sayısı da 12 bin 231 kişi şeklinde açıklandı.

Uşak’a göç edenlerin sayısı çok az fazla

Açıklanan iller arası iç göç rakamlarına göre; Uşak’a başka illerden göç eden sayısı, Uşak’tan başka illere göç eden göre daha fazla oldu. ADNKS bilgilerine göre; 2021 yılında Uşak’a başka illerden göç eden kişi sayısı13 bin 705 kişi, Uşak’tan başka illere göç eden kişi sayısı da; 12 bin 231 kişi olarak açıklandı.

Uşak’ta 2021 yılında yaşayan yabancı uyruklu kişi sayısı TUİK verilerine göre toplam 8 bin 471 kişi olarak açıklandı. Uşak’a göç edenlerin sayısı, Uşak’tan göç edenlere göre 1474 kişi daha fazla görünürken net göç hızı yüzde 4,0 olarak açıklandı. Türkiye’de 2021 yılında 2 milyon 777 bin 797 kişi iller arasında göç etti.