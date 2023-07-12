Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, katıldığı hasat töreninde, Uşak’ta geçen yıla göre buğday üretiminin yüzde 100, arpa üretiminin yüzde 60 arttığını belirterek; “Uşak’ta ekilmedik bir karış toprak bırakmayacağız” dedi.

Ergün, bu yıl yağışların bol olmasının ve üreticiye dağıtılan yerli tohumun üretimin artmasındaki en önemli faktörler olduğunu da kaydetti.

Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, biçerdöver kullanarak buğday hasadına katıldı. Vali Ergün, Beylerhan köyünde biçerdöverin direksiyonuna geçerek buğday hasat etti.

“Rekoltenin artmasında yağmurlar ve yerli tohum çok etkili oldu”

Hasat öncesi açıklamalarda bulunan Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, “Bugün Beylerhan köyünde buğday hasadını başlatıyoruz. Arpa hasadını daha önce başlatmıştık. Bu yıl Uşak’ta 70 hektarlık alanda buğday, 66 bin hektarlık alanda da arpa ekimi yapıldı.

Bu yıl bütün Türkiye’de olduğu gibi Uşak ilinde de yağışlar önceki yıla göre çok yüksek oranda gelişti. Geçen yıl Uşak’ta bir yıl boyunca 371 mm yağış alırken bu yıl ilk 6 ayda 5032 mm yağış almışız. Yağışların bolluğu bu yılki arpa buğday gibi hububatın rekoltesine de yansıdı” dedi.

“Uşak’a buğdayda yüzde yüz arpada yüzde 60 verim artışı yaşandı”

Geçen yıl Uşak’ta 170 bin ton buğday, 130 bin de arpa hasadı gerçekleştirildiğini hatırlatan Ergün, ”Bu yıl buğdayda 280 bin ton, arpada da 262 bin tondur. Bir başka deyişle bu yıl buğdayda rekolte artışı yüzde 100, arpada da yüzde 60 olarak görünüyor. Devletimiz, çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize son derece yüksek destekler veriyor. 2022 yılında Uşak’ta tarım ve hayvancılığa yapılan destek miktarı 370 milyon TL’yi bulmuş. Bu yılın ilk 6 ayında 265 milyon TL olarak gerçekleşmiş. Bizde Uşak İl Özel İdaresi, tarım ve Orman bakanlığı desteği ile çiftçimize 9 miyon TL değerinde çiftçimize sertifikalı tohum desteğinde bulunmuştuk. Allah’ın izni ve yağmurun yardımı ile bu yıl sonuçlarını alıyoruz” ifadesini kullandı.

“Uşak’a 30 bin ton kapasiteli depo yaptırıyoruz”

Bir diğer önemli hususta buğday ve arpanın açıklanan fiyatlarda satılması ve çiftçimizin ürettiğinin ve alın terinin değerini kazanması olduğuna vurgu yapan Ergün, “Bunun için de bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile yoğun bir çalışma içine girdik. Geçende Afyonkarahisar Baş Müdürümüz ve Uşak Şube Müdür arkadaşlarımızla birlikte değerlendirmelerde bulunduk. Banaz ve Ulubey ilçesinde 2 adet depo kiralandı ve buralarda arpa ve buğday alımına başlandı. Bizi asıl rahatlatacak olan 25 Temmuz tarihinde alım yapmasını beklediğimiz bir depo. Bu depo bitmek üzere. Bu depoda 30 bin ton kapasiteli olacak. Arkadaşlarımızın bana verdiği bilgilere göre; TMO Uşak’ta 5 bin ton buğday ve arpa aldı. Bu sene minimum 25 -30 bin tonu geçecek diye bekliyoruz. Yine Türkiye genelinde Tarım ve Kredi Kooperatifleri Uşak’ta da arpa alımına başladılar” dedi.

“Ekilmedik bir karış toprak bırakmayacağız”

Ergün, “Arp ve buğdayda bu yılki arpa buğday taban fiyatlarını Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamıştı. Devletimiz bu taban fiyatların üzerine arpa ve buğdayda kiloda 1 TL, tonda bin TL destek primi ödemesi gerçekleştiriyor.

Ben, bu yılın özellikle hububat hasadı açısından çok verimli bir yıl olduğunu düşünüyorum. Hububat rekoltesi Türkiye’de de yükseldi, Uşak’ta da yükseldi. Devlet, valilik ve İl tarım ve Orman Müdürlüğü olarak parolamız, ’Ekilmedik bir karış arazi kalmasın’. Bu hedef doğrultusunda önümüzdeki yılda üreticimizi, çiftçimizi desteklemek için bütün çabamızı ve maddi imkânlarımızı ortaya koyacağız. Ben 2023 yılının hasat döneminin bol bereketli geçmesini diliyorum” diyerek sözlerine son verdi.