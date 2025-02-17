Uşak Valiliği sosyal medya üzerinden yapmış olduğu uyarıda kent genelinde 18 Şubat tarihi itibariyle hava sıcaklıkların 8 ile 12 derece azalacağını ve soğuk hava uyarısında bulundu.

Uşak Valiliği sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda hava sıcaklıkların mevsim normallerin altına düşeceğini ve beklenen kuvvetli rüzgarın 1 hafta süreceğini vurgulayarak; "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Bölgemizin (Afyonkarahisar, Denizli, Uşak) 18 Şubat 2025 Salı gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Kuzey yönlerden esmesi beklenen rüzgârlarla birlikte, hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren bölge genelinde hissedilir derecede (8 ila 12 C) azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın bölge genelinde 1 hafta boyunca etkili olması beklenirken, bu gece saatlerinde yağmur seklinde başlayacak yağışların zamanla karla karışık yağmur ve Çarşamba günü aralıklı kar yağışı şeklinde olması tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hazırlayıp yayınladığı tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir. İllerimizde Çarşamba gününden itibaren önümüzdeki bir haftalık periyotta gerçekleşmesi beklenen en düşük hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere (C) kadar düşmesi bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.