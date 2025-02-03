Uşak Valiliği sosyal medya üzerinden yapmış olduğu uyarıda kent genelinde 4 Şubat tarihi itibariyle hava sıcaklıkların 6 ila 12 derece azalacağını ve soğuk hava uyarısında bulundu.

Uşak Valiliği sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda hava sıcaklıkların mevsim normallerin altına düşeceğini ve beklenen kuvvetli rüzgarın 1 hafta süreceğini vurgulayarak; "Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre bölgemizde (Afyonkarahisar, Denizli, Uşak) 4 Şubat 2025 Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin edilmektedir. Soğuk havanın, kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgârlarla birlikte 1 haftalık periyotta etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Ayrıca Salı ve Çarşamba günleri karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceği tahmin edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.