Uşak Valiliği sosyal medya üzerinden yapmış olduğu uyarıda Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Uşak Valiliği sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını vurgulayarak, “Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde rüzgarın (Afyonkarahisar, Denizli, Uşak) 21 Kasım 2024 Perşembe günü güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, kısa süreli 70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” ifadeleri kullanıldı.