Uşak Valiliği Uşak İl Özel İdaresi tarafından “Depremzede çocukları giydirelim sevindirelim" kampanyası düzenlendi.

Kahramanmaraş depremleri sonrası Hatay’ın Kırıkhan İlçesine Koordinatör Vali olarak atanan ve burada 35 gündür görev yapan Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, yaklaşan Ramazan Bayramında depremzede çocukların mahzunluğunu bir nebze gidermek için “Depremzede çocukları giydirelim sevindirelim" kampanyası başlattı. Uşak İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen kampanyanın 4 ay boyunca süreceği öğrenildi.