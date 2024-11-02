Uşak Valiliği sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımda, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkların 3 Kasım itibariyle 5 ila 9 derece düşeceğini ifade etti.

Uşak Valiliği sosyal medya üzerinde yapmış olduğu paylaşımda; “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 03 Kasım 2024 Pazar gününden itibaren bölgemiz (Afyonkarahisar, Denizli, Uşak) genelinde hissedilir derecede (5 ila 9 derece) azalacağı ve yer yer mevsim normallerinin altına ineceği tahmin edilmektedir. Soğuk havanın kuvvetli kuzeyli rüzgârlarla birlikte gelecek hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Meydana gelebilecek kuvvetli rüzgar ile tarımsal faaliyetler bakımından zirai don riskine karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir.” ifadeleri kullanıldı.