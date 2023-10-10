2023-2024 Akademik yılı açılış töreni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle düzenlendi.

Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ve devlet erkânının yanı sıra bakanlar, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, ilgili kurum başkanları, büyükelçiler ve rektörler, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

-Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Üniversiteler, yetiştirdiği nesillerle bir memleketin hem talihini hem tarihini değiştirir”.-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törende yaptığı konuşmada üniversitelerin, birer bilim yuvası olmalarının yanında, öğrencilerin entelektüel gelişmelerine katkı sunan, yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan, geleneklere sahip evrensel kurumlar olduğunu belirterek, "Üniversiteler, yetiştirdiği nesillerle bir memleketin hem talihini hem tarihini değiştirir. Beşeri, ekonomik ve sosyal kalkınmanın lokomotifi olan üniversiteler, ülkeler açısından uluslararası düzeyde rekabetin itici gücünü oluşturur." açıklamasında bulundu.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ise yaptığı konuşmada 2023-2024 Akademik Yılı’nın öğrenciler, akademisyenler, idari personel ve ülke için hayırlı olmasını dileyerek, “Yükseköğretim Kurulu olarak, Türkiye Yüzyılında vizyonumuz; kalite odaklı ve akademik performansa dayalı yönetim anlayışını benimseyen, çeşitliliği ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu insan gücü profili ile üniversite-sektör iş birliği modellerini destekleyen; nihayet ulusal, bölgesel ve küresel sorunlara duyarlı, evrensel düzeyde geleceğe yön veren yenilikçi ve rekabetçi bir yükseköğretim sistemi inşa etmektir.” ifadelerini kullandı.

Yerel Kalkınmaya Katkıda Uşak Üniversitesi Türkiye’deki En İyi Üniversite

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Başkanı Erol Özvar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarının ardından, YÖK tarafından “bireysel, kurumsal, özel alan ve özel” olmak üzere dört kategoride verilen “Yükseköğretim Kurulu 2023 Üstün Başarı Ödülleri” de sahiplerini buldu.

Kurumsal kategoride ‘Yerel Kalkınmaya Katkı’ ödülünü kazanan Uşak Üniversitesi, bölgesel kalkınma projelerindeki elde ettiği başarılarına bir yenisini daha ekledi. Ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ve Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi proje yürütücüsü Prof. Dr. Yaşar Gök büyük gurur yaşadı.

Uşak Üniversitesi Yerel Kalkınmaya Katkıda Türkiye’deki Tüm Üniversiteleri Geride Bıraktı

Etkinlik sonrası yaptığı açıklamada Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Üniversitesinin ‘bölgesel kalkınma ve nitelikli istihdam odaklı bir üniversite’ olduğunun altını çizerek, “2023 YÖK Üstün Başarı Ödülleri’’ çerçevesinde verilen ‘‘Yerel Kalkınmaya Katkı’’ ödülünü almaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Rektör Savaş ‘‘İlk olarak 2016 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Bölgesel Kalkınma Odaklı üniversitelerden biriyiz. Bölgesel kalkınma odaklı yaptığımız çalışmalar ödüllendiriliyor. Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın elinden bize takdim edilen ödül büyük onur ve gurur vermiştir. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bizlere verdikleri desteklerden dolayı YÖK Başkanımız Prof. Dr. Özvar’a ve tüm YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Uşak Üniversitesi ailesi olarak 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında da önemli başarılara imza atmaya devam edeceğiz.’’ dedi.

"Projemiz, Uşak’ın önde gelen sektörü olan dericilikteki önemli bir soruna çözüm getirecek"

Yürütücülüğünü Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yaşar Gök’ün yaptığı projede, biyokütleden formik asit üretimi hedeflendiğini belirten Rektör Savaş, proje hakkında verdiği bilgide şunları aktardı;

‘‘Uşak bölgesinin önde gelen sanayi sektörlerinin başında gelen dericilik sektöründe ciddi maliyetler getiren kimyasallardan biri olan formik asit, kireçleme öncesi derinin temizlenmesi ve derinin tabaklanması sırasında kimyasal geçirgenliğinin artırılmasında, ikinci tabaklanma ve boyama sonrası pH düzenleme hedefiyle kullanılır. Özellikle Uşak Bölgesi Deri Sanayisinde çok yüksek miktarlarda kullanılmaktadır. Formik asitin üretimi için araştırmalar yoğunlaşmış ancak halen yüksek verimde, çevre-dostu ve ekonomik bir üretim süreci geliştirilememiştir. Ödül alan projemiz çerçevesinde, Uşak ve çevresinde bulunan biyokütle kaynaklarının deri sanayinde kullanılan formik asit üretimi için değerlendirilmesi hedefleniyor.” şeklinde konuştu.

Törene katılan Rektör Savaş’a, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rahşan Ilıkçı Sağkan, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Çavaş, Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Fulya Akyıldız, Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Halime Durkut ve öğrencilerimiz Şeyma Demirci ile Halide Başkara da eşlik etti.