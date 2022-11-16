Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yürütülen Act Able Projesi’nin ikinci toplantısı İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleştirildi. Erasmus +KA2 projesi dahilinde kabul edilen "Act Able Turkey" projesinin ortaklarından İtalya ve İspanya’nın katıldığı toplantıda yapılan sunum büyük beğeni aldı.

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yürütülen Act Able Projesi’nin ikinci toplantısı İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleştirildi. Erasmus +KA2 projesi dahilinde kabul edilen "Act Able Turkey" projesinin ortaklarından İtalya ve İspanya’nın katıldığı toplantıda yapılan sunum büyük beğeni aldı.

İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleştirilen toplantıya Proje Ekibinden Prof. Dr. Meral Özçınar ve Doç.Dr. Özlem Duğankatışırken Uşak Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ekrem Savaş video konferans ile katıldı. Projesinde 2 yıl boyunca yapılan çalışmalar; sunumlar, projede kullanılan kuklalar ve görseller üzerinden anlatıldı. Prof.Dr. Savaş, toplantıda projenin toplumsal katkısının büyük olduğunu vurgulayarak bu projenin uluslarararasılaşma hedeflerini gerçekleştirdiklerinin bir kanıtı olduğunu ifade etti.

"Projenin kazanımları gurur verici"

Projede 2 yıl boyunca 20 zihinsel yetersizlik yaşayan gence çeşitli konularda eğitimler verildiğine dikkat çeken Rektör Savaş, "Down sendromlu ve otizmli gençlere drama terapi yöntemi kullanılarak alanında uzman ekip tarafından eğitimler verildi. Söz konusu eğitimlerin sonuçları bilimsel olarak ortaya konuldu. Eğitim alan gençlere ve ailelerine anket yapılarak projenin kazanımları ölçüldü. Projenin sonuçları açısından değerlendirildiğinde gençlerimizin iletişim becerileri gelişti, toplumsal uyumları kolaylaştı, kendilerini ifade etme yetenekleri arttı. Gençlerimizin ailelerinden de olumlu geri dönüşler aldık. Bu projenin Türkiye temsilini üniversitemizin yapması bizim için gurur verici bir gelişmedir. Topluma katkı sağlayan bu tür projeleri sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Proje ile uluslararasılaşma alanda görünürlülük arttı

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ekrem Savaş, üniversite olarak uluslararası alanda işbirliklerine büyük önem verdiklerini ve bu alanda büyük gelişmeler kaydettiklerini belirtti. "Act Able Turkey" projesinin de uluslararasılaşma konusunda önemli bir proje olduğunu vurgulayan Rektör Savaş, "YÖKAK tarafından yürütülen kalite çalışmalarına üniversite olarak dahil olduk. Kalite çalışmaları çerçevesinde üniversitemizin toplumsal katkısı ve uluslararasılaşma boyutları bizim için önemli çalışmalar arasında yer alıyor. Bugüne kadar birçok projeyi yürütmüş bir üniversite olarak projelerimizin partnerleri ile ilişkilerimizin daha da gelişmesi çabası içerisindeyiz. Yeni projelerle toplumsal katkı çalışmalarımızı daha artırarak sürdüreceğiz." diye konuştu. Sözlerine devam eden Rektör Savaş, "Bu projede göstermektedir ki eğitim ve araştırma alanında Uluslararası tanınırlığı her geçen gün artan üniversitemiz kuruluşundan bu yana Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika’daki yükseköğretim kurumları ile uluslararasılaşma yaklaşımının temel unsurlarından biri olan ortaklık geliştirmeyi amaç edinmiştir. Öğrenci ve personel değişimleri ile de uluslararası arenada tanınırlılığımızı artırdık, öğrencilerimizi ve akademik personelimizi akademik ve kültürel anlamda bilgi birikiminin artırmasına olanaklar sağladık." diye konuştu.