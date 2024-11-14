Uşak Üniversitesi süreç yönetimi, stratejik plan yönetimi, kalite dokümantasyonu, kurum öz değerlendirme yönetimi, faaliyet ve eylem planı yönetimi ile kurum iç ve dış değerlendirme işlemlerini kapsayan ‘Entegre Kalite Yönetim Sistemi’ni başarıyla hayata geçirdi.

Uşak Üniversitesi, eğitim ve öğretim süreçlerinin yanı sıra idari ve akademik süreçlerde de sürekli gelişim ve kaliteyi esas almaya devam ediyor. Uşak Üniversitesi, bilgi yönetim sistemi sürecinde sürekli iyileştirme hedefi doğrultusunda önemli bir adım daha attı.

Entegre Kalite Yönetim Sistemi, Uşak Üniversitesinin stratejik hedeflerine ulaşmasında etkin bir araç olarak kullanılıyor. Bu sistem, kalite yönetiminde dünya standartlarında bir yaklaşım benimseyerek, süreçlerin şeffaf bir şekilde izlenmesini, değerlendirilmesini ve iyileştirilmesini mümkün kılacak. Bilişim teknolojileri alanındaki güçlü altyapı, kalite yönetim sisteminin verimli bir şekilde işlemesine imkan sağlıyor. Akademik ve idari süreçlerin dijital ortamda entegre edilmesi, zaman ve kaynak tasarrufu sağlarken aynı zamanda karar verme süreçlerinde daha hızlı ve doğru sonuçlar elde edilmesini mümkün hale gelecek.

Anket Yönetimi Yazılımı ile Paydaş Katılımı

Uşak Üniversitesi ayrıca, iç ve dış paydaşlardan alınan geri bildirimlerle kaliteyi sürekli olarak izlemekte ve geliştiriyor. Entegre anket yönetimi yazılımı sayesinde, öğrenci, öğretim elemanı ve diğer paydaşların görüşleri hızla toplanarak, analiz ediliyor. Bu yazılım, anket süreçlerini otomatikleştirerek hem verimlilik hem de doğruluk sağlıyor. eri bildirimler doğrultusunda yapılan iyileştirmeler, Uşak Üniversitesi’nin eğitim kalitesini ve yönetim süreçlerini daha da güçlendiriyor.

Bu önemli gelişmelerin bir sonucu olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Uşak Üniversitesi’nin Entegre Kalite Yönetim Sistemi ve Entegre Anket Yönetim Yazılımını tescilleyerek, Uşak Üniversitesinin kalite yönetiminde gösterdiği mükemmeliyetin resmen tanındığını ortaya koydu. Bu tescil, Uşak Üniversitesinin eğitimde ve yönetim süreçlerinde ileriye dönük sürdürülebilir başarı hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir kilometre taşı olarak nitelendirildi. Uşak Üniversitesi, bu başarıyı, bilgi teknolojilerindeki inovatif yaklaşımlarını, güçlü akademik altyapısını ve sürdürülebilir kalite yönetimi anlayışını birleştirerek elde etti.

Geleceğe Dönük Hedefler

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada Uşak Üniversitesi’nin, teknolojik altyapısına yaptığı yatırımlarla sadece eğitimde değil, yönetim süreçlerinde de dijital dönüşümün öncüsü olmayı hedeflediğini vurgulayarak ‘‘Entegre kalite yönetim sistemimizin ve dijital yazılımlarımızın başarısı, üniversitemizin gelecekteki gelişim hedeflerine ulaşma yolunda sağlam bir temel oluşturacaktır. Kalite odaklı yaklaşımımızla, öğrenci memnuniyetini, akademik başarıyı ve toplumsal katkıyı artırarak, daha güçlü bir Uşak Üniversitesi inşa etmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari kadromuza teşekkür ediyorum. Uşak Üniversitesi’nin gelecekteki projelerine büyük katkılar sağlayacak bu gelişmenin üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.