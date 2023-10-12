Uşak Üniversitesi, Türk Kızılay’ı ile yürütmüş olduğu "1000 Kan, 1000 Can" projesi neticesinde Kurumsal Kan Bağışçısı Platin Plaketi ve Madalya Beratı sahibi oldu.

Plaket ve Madalya Beratı, Uşak Kan Bağışı Merkez Müdürü Dr. Umut Bilgin Koçak ve Güney Ege Kan Merkezi Müdürü Dr. Zafer Aydın tarafından Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş’a takdim edildi.

Rektör Prof. Dr. Savaş, Uşak Üniversitesi personeli ve öğrencilerinin, hem proje kapsamında hem de düzenli olarak kan bağışı yaparak, ülkemizin ihtiyacı olan kan ürünlerinin teminine önemli ölçüde destek olduğunu belirterek ‘‘Üniversitemiz, Türk Kızılay’ı tarafından ‘‘Kurumsal Kan Bağışçısı Platin Plaketi ve Madalya Beratına’’ layık görüldü. Başta ’1000 Kan, 1000 Can’ projesi’ yürütücüsü EMT/Paramedik Topluluğumuz olmak üzere tüm personelimize ve öğrencilerimize kan bağışı konusundaki hassasiyetleri için minnetlerimi sunuyorum. Uşak Kan Bağışı Merkez Müdürü Dr. Umut Bilgin Koçak ve Güney Ege Kan Merkezi Müdürü Dr. Zafer Aydın’a da teşekkürlerimi sunuyorum. Kan bağışı ulvi bir görev, Uşak Üniversitesi ailesi olarak bu görevi layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.