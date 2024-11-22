Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi binası için ihale süreci tamamlandı. İnşaat çalışmalarına Aralık ayı başında başlanması planlanan hastane, Uşak’a ve bölgeye sağlık hizmetlerinde önemli katkılar sunacak.

Toplam 15 bin metrekare brüt alana sahip olacak Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi, 200 ünit kapasitesiyle aynı anda 200 hastaya, günlük olarak ise yaklaşık 2 bin hastaya hizmet verebilecek. Yeni hastane binasında, 3 adet Tomografi ve Orto Film, 6 adet Periapikal Film odası, Cerrahi anabilim dalı ve Periodontoloji ana bilim dallarına ait 1 er tane 6 ünitli (hasta kapasiteli) 2 lokal ameliyathane, 2 genel anestezi ameliyathanesi, 5 hasta yatak odası, 1 sedesyon üniti ve 2 adet (4. ve 5. sınıflar için) klinik bulunacak. Ayrıca 4 adet 150 kişilik derslik, 207 kişilik konferans salonu ve 2 öğrenci laboratuvarı (preklinik ve similasyon) ile eğitim ve araştırma faaliyetlerine de ev sahipliği yapacak.

Yeni hastane Uşak’a büyük değer katacak

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Uşak’a kazandırılacak bu sağlık tesisinin bölgenin diş hekimliği alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir adım olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Savaş, “Yeni yapılacak hastanemiz ile şu anda günlük 500-550 olan hasta kapasitemiz günlük 2000 hastaya çıkacak. Modern altyapısı ve geniş hizmet kapasitesi olan hastanemiz Uşak Üniversitesi’nin sağlık alanındaki öncü projelerinden biri olarak Uşak’a ve bölgeye değer katarak hizmet verecek. Tercihlerde ön sıralarda yer alan Diş Hekimliği Fakültemiz deneyimli akademik ve sağlık kadrosuyla Uşak’a ve bölgemize en iyi hizmeti vermek için çalışıyor. Bu önemli yatırımın gerçekleştirilmesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.