Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil, Seramik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (DTS Tasarım Merkezi), deri imalatı konusunda Uşak’ın son dönemde öne çıkan bir firmalarıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ile firma yetkilisi Mustafa Kararmış arasında imzalanan protokol çerçevesinde deri yüzey tasarımına yönelik koleksiyonlar hazırlanması, ortak sosyal sorumluluk projeleri geliştirilmesi ve deri aksesuar tasarımı çalışmaları yapılması planlanıyor.

DTS Tasarım Merkezi’nin yine önemli bir iş birliğine imza attığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Savaş, “Merkezimiz, sadece bölgemizin değil ülkemizin önemli firmalarından RG Deri İmalat Konfeksiyon ile önemli bir iş birliğine imza attı. 3 alanda ihtisaslaşmış tek tasarım merkezi olan DTS’nin ülkemizin önde gelen kurumları tarafında kullanılan tasarımları var. Firma, DTS Tasarım Merkezimizin yapacağı çalışmalarla tasarım ve teknik açıdan öne çıkan ürünler geliştirip, uluslararası arenada sergileyecektir. Bu iş birliğinin her iki kuruma da hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Firmayla ilk çalışmaların “Deri Ürün Tasarımına Yönelik Corel Draw Eğitimi” olarak başladığını söyleyen DTS Tasarım Merkezi Müdürü Doç. Dr. Eren Öner, süreci şu sözlerle özetledi:

“Tasarım Merkezimizin katkılarıyla firma çalışanlarına Deri Ürün Tasarımına Yönelik Corel Draw Eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim çıktıları olarak Corel Draw programında tasarlanan 30 adet deri lazer kesim deseni, prestijli fuarlar listesinde yer alan ve uluslararası pazarda önemli bağlantılara ev sahipliği yapan Lineapelle Milano / International Exhibition of Leather, Accessories, Components, Fabrics, Synthetics and Models’ adlı fuarda RG Deri ve Cevahir Deri stantlarında sergilendi. Firmanın stantlarında, Uşak Üniversitesi ve DTS Tasarım Merkezi logolarıyla sergilenen tasarımlarımız 3 farklı desenden toplamda 120 adet sipariş aldı. Bu çerçevede üniversitemiz iş dünyası ile etkileşimini sürdürürken, firmaların yurt dışı satışlarının artmasını sağladı.”