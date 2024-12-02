Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğrencileri, son sınıf bitirme projeleri kapsamında hazırladıkları "1 Ayda 1000 Kitap" sosyal sorumluluk kampanyası ile anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Bir ay içerisinde bin adet kitap toplamayı başaran ekip, Uşak Belediyesi ile ortaklaşa yürüttükleri çalışmayla kitapları ilkokul öğrencilerinin kütüphanesine bağışladı. Ardından Uşak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile iletişime geçerek proje için lojistik destek isteyen öğrenciler, belediye yetkililerinden olumlu yanıt aldı. Ortaklaşa olarak yürütülen proje kapsamında, daha önceden Uşak Belediyesi’ne kütüphaneleri için kitap bağışı talebinde bulunan TOKİ İlkokulu ile görüşme sağlandı.

Gerekli görüşmeler tamamlandıktan sonra öğrencilerin ve Belediye yetkililerinin katılımıyla düzenlenen renkli etkinlikte; hem ilkokul hem de ortaokul kısmındaki öğrencilerin yararlanabileceği geniş kütüphaneye projeyle toplanan bin adet kitap bağışı gerçekleşti.

Raflar tek tek doldu

“Gelecek Sayfada” projesini başlatan İletişim Fakültesi öğrencileri ve belediye ekipleri okul yönetiminin de desteğiyle her biri ayrı bir dünyanın kapılarını aralayan bin kitabı tek tekraflardaki yerleriyle buluşturdu.

Tamamı bağış olarak elde edilen, 7-18 yaş arası tüm çocuk ve gençlere hitap eden kitaplar; roman ve öyküler, çocuk hikâyeleri, yabancı dil eğitim kitapları, gençlik kitapları ve çeşitli kaynak kitaplardan oluşuyor. Bu kitapların bağışlanmasıyla birlikte, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi, bilgiye erişiminin kolaylaştırılması ve eğitimde fırsat eşitliği sağlanması hedefleniyor.

Öte yandan etkinlikte Uşak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Belediye Kütüphanesinden 150 kitapda TOKİ İlkokuluna bağışlanarak öğrencilere armağan edildi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yetkilileri Uşak Belediyesi’ne kitap desteği için başvuran okullara destek olmaya devam edeceklerini belirtti.