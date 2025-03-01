Türk Tarih Kurumu 22’nci "Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı"nı Uşak Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesinde açtı. Törene Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfi Özav, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Pustu, fakülte dekanları, meslek yüksekokul müdürleri, araştırma merkezi müdürleri, daire başkanları ve akademisyenler katıldı.

Törende yaptığı konuşmada, Prof. Dr. Ekrem Savaş, kütüphanelerin ve kitapların milletlerin geçmişindeki önemine değindi. Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, "Bütün bilimlerin doğuşu Doğu’dandır. Bütün kütüphaneler Doğu’dan yayılmıştır. Kütüphaneler bizim için son derece önemli. Cumhuriyet’in köklü kurumlarından olan Türk Tarih Kurumu’na Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle üniversitemizde kurdukları ‘Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı’ için teşekkür ederiz. Üniversitemize bağışlanan 1619 kitap ve 558 sayı dergi, araştırmacılar ve öğrencilere yeni vizyonlar açacaktır" dedi.

Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Pustu ise yaptığı konuşmada şunlara değindi: "Kurumumuz kuruluşundan günümüze kadar amaçları doğrultusunda sosyal bilgiler alanında faaliyet yürütmektedir. Bunlardan bir tanesi de dergi ve kitap basımıdır. Kurumumuz akademik bilgi oluşturmanın yanında bunun yayılmasını önemsemektedir. 2023 yılında bir proje başlattık. Bu projemiz ‘Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı’dır. Bu kapsamda ülkemizdeki üniversitelerin tamamında bu kitaplığı kurmayı hedefliyoruz. Uşak Üniversitesi’nde açtığımız kitaplık 22’nci kitaplığımız. Kitaplık açma çalışmalarımız devam edecek. Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Savaş başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim.’’ dedi.

Açılışın sonunda protokol tarafından kurdele kesildi ve kitaplığın hayırlı olması temennisinde bulunuldu.