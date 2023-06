Uşak Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi (UDAM) tarafından “Uşak Afeti Konuşuyor” çalıştayı gerçekleştirildi.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında Uşak Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi (UDAM) tarafından Uşak Valiliği, Uşak Belediyesi, AFAD İL Müdürlüğü, Uşak İl Kültür ve Turizmi İl Müdürlüğü, İnşaat Mühendisleri Odası Uşak Şubesi, Mimarlar Odası Uşak İl Temsilciliği ve Jeoloji Mühendisleri Odası Uşak Şubesinin katkılarıyla “Uşak Afeti Konuşuyor” adlı çalıştay gerçekleştirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen çalıştaya Vali Vekili Muammer Balcı, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Uşak Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Tahir Gönen, merkez olarak yaptıkları çalışmalardan bahsederek, çalıştayın Uşak’ın, bölgemizin ve ülkemizin afetler konusundaki farkındalığını arttıracağına inandığını belirtti. Afetlerin zararlarını azaltmanın mümkün olduğunu belirten Doç. Dr. Gönen, afetler meydana gelmeden potansiyelleri belirleyip önlemlerin konuşulması ve hayata geçirilmesinin çok elzem bir konu olduğuna dikkat çekti.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İncilay Yurdakul, başta Uşak Valiliği olmak üzere katkı sağlayan Uşak Belediyesi, tüm sivil toplum kuruluşlarına ve akademisyenlere teşekkür etti. Prof. Dr. Yurdakul, bulunduğumuz coğrafyayı iyi tanımamız gerektiğinin altını çizerek “Üzerinde yaşadığımız toprakları iyi analiz etmeliyiz. Bu yönde çalışmalar yapıp, problemlere çözüm getirmeli, farkındalığı geliştirmeliyiz. Çalıştayımızın afetler konusunda, alınacak tedbirler konusunda ve çözüm önerileri noktasında büyük katkıları olacağına inanıyorum. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş yaptığı konuşmada Türkiye’nin 81 ilinin 55’inin, 1’inci derece deprem bölgelerinde bulunduğunu söyleyerek “Son yaşadığımız bu depremler gösterdi ki, ülkemizde deprem gerçeğiyle birlikte yaşamayı öğrenmek zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde başlatılan, Türkiye’nin tamamını kapsayan bir afet risk yönetimi sistemi hayata geçirilmiş durumda ve kentsel dönüşüm projeleri bu çerçevede önem verilen bir husustur” dedi.

“Çalıştayın amacı deprem gerçeğini unutmamak, her an olacakmış gibi hazırlıklı olunması için yapılması gerekenleri ortaya koymak ve bu bilincin yayılmasını sağlamaktır”

Yaşadığımız her felaketin bize bundan sonrası için almamız gereken tedbirleri tekrar hatırlattığını ifade eden Prof. Dr. Savaş “Depremin ağır sonuçlarıyla ilgili olarak 1999 yılından kalma bir tecrübemiz zaten vardı. Asrın felaketi 6 Şubat depremleri ise etki ve yıkım alanının büyüklüğüyle yaşayanların ifadesiyle adeta bir küçük kıyamet şeklinde gerçekleşti. Hatay Kırıkhan’a yapmış olduğum ziyarette bunu iliklerime kadar hissettim. Ama biz millet olarak el ele vererek yaralarımızı en kısa sürede sarmaya ve eskisinden daha güçlü olmaya başladık. Uşak Üniversitesi olarak barınma ihtiyaçları başta olmak üzere depremzedelerimizin fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarına yönelik ilk günden itibaren üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirdik ve getirmeye de devam ediyoruz. Şundan emin olunuz ki bir olduğumuz, beraber olduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir zorluk, hiçbir sıkıntı yoktur. Toplumumuzdaki bu güçlü dayanışma duygusu, mutlu bir gelecek için bizlere umut veriyor. Bizim bu çalıştaydaki amacımız, deprem gerçeğini unutmamak, her an olacakmış gibi hazırlıklı olunması için yapılması gerekenleri ortaya koymak ve bu bilincin yayılmasını sağlamaktır. İlimiz için nelerin yapılması gerektiğini konuşmak ve bu konuda Uşak Üniversitesi olarak üzerimize düşen akademik katkıyı vermek için buradayız. Bugün burada deprem konusunda uzman akademisyenlerimiz ve bu konuda deneyimli sizlerin de katkılarına hem ilimiz adına hem de Uşak Üniversitesi adına teşekkür ederim. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketlerinde hayatını kaybeden kardeşlerime bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” şeklinde konuştu.

Rektör Savaş konuşmasının ardından çalıştaya katkılarından dolayı OKTAŞ firmasına teşekkür plaketi verdi.

Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve Vali Vekili Muammer Balcı da birer konuşma yaparak afetler konusundaki farkındalık ve bilinç düzeyini artırmayı hedefleyen çalıştayın önemli olduğuna dikkat çekerek başta etkinliği düzenleyen Uşak Üniversitesi olmak üzere tüm çalıştay katılımcılarına teşekkür ettiler.

Açılış konuşmalarının ardından 3 oturum gerçekleşti. İlk oturumda İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Emre Vadi Balcı moderatörlüğünde, Jeoloji Mühendisleri Odası Uşak İl Temsilcisi Nihat Erkan Gürsel “Uşak Jeolojisi ve Bölgenin Depremselliği”, İnşaat Mühendisleri Odası Uşak Şubesi Başkanı Ümit Alp “Teknik Altyapının Afet Öncesi Hazırlığı ve Afet Sonrası Önemi”, Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hayri Baytan Özmen “Yapıların Deprem Yükü Altındaki Davranışını Etkileyen Faktörler”, Mimarlar Odası Uşak İl Temsilcisi Çağlar Samancı ve İnşaat Mühendisleri Odası Uşak Şubesinden Celal Onur Şahal “Uşak’ta Kentsel Dönüşüm” ve Uşak Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Zuhal Özçetin “Afet Sonrası Barınma Süreçleri, 6 Şubat 2023 Depremleri Örneği” konulu sunumlarını gerçekleştirdi.

Öğleden sonra yapılan ikinci oturumda; Uşak Afet ve Acil Durum Müdürü Burak Edin “Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Kahramanmaraş Depremleri”, Risk Azaltma ve İyileştirme Şube Müdür Vekili Muhammet Akif Aslan “İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Bilgilendirme”, Uşak İl Kültür Turizm Müdürlüğü Y. Arkeolog Muradiye Küçükcan “Uşak’taki Kültürel Miraslarımız” ve Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi UDAM Müdürü Doç. Dr. Tahir Gönen “Uşak İlinin Afet Farkındalığı ve Afete Karşı Hazırlık Durum Araştırması” sunumlarını gerçekleştirdiler.

İki ana oturumun ardından üçüncü oturumda yuvarlak masa çalışmaları yapılarak katılımcılar karşılıklı fikir alış verişinde bulundu. “Uşak Afeti Konuşuyor” etkinliği çalıştay raporunun sunulması ve katılımcılara teşekkür belgelerinin takdiminin ardından sona erdi.