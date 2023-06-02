Bu sene dördüncüsü gerçekleştirilen “Eğitimde ve Araştırma İşbirliğinde Kalite Güvencesi” temalı 15 ülkeden 60 temsilcinin katıldığı 4. Uluslararası Hafta başladı.

Uşak Üniversitesi tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen, “Eğitimde ve Araştırma İşbirliğinde Kalite Güvencesi” temalı 4. Uluslararası Hafta 15 ülkeden 60 temsilcinin katılımıyla başladı. 30 Mayıs Salı günü Uşak Valisi Dr. Vali Turan Ergün ve Uşak İl Protokolünün de katılımıyla Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi büyük salonda açılış töreni gerçekleşti.

Uşak Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Doç. Dr. Özgür Tarhan, törenin açılış konuşmasında, Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Dört yıldır gerçekleştirdikleri Uluslararası Hafta hakkında da bilgi veren Dr. Tarhan, Uşak Üniversitesi’nin uluslararasılaşmaya verdiği önemi anlatarak tüm katılımcılara ve etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Uşak Üniversitesinin Uluslararasılaşma Stratejisi Aktarıldı

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, uluslararası misafirleri Uşak’ta ve üniversitelerinde misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Uşak Üniversitesi ve uluslararası çalışmalar hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Savaş, uluslararasılaşma stratejisi çerçevesinde, öğrenci ve personel hareketliliğinin gerçekleşmesine katkı sağlayacak olan etkinliğin bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek “Uluslararası partner üniversitelerimizin başta rektörleri olmak üzere akademisyenlerini ağırlıyoruz. Bu yılki Uluslararası Haftamızda, eğitim ve araştırma alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların uluslararası işbirliklerinde kalite güvencesini artırmayı hedefliyoruz. Hafta boyunca katılımcılarımız, kalite güvencesi yöntemleri, stratejileri ve en iyi uygulamaları hakkında bilgi edinecek, deneyimlerini paylaşacak ve işbirliği ağlarını genişletebilecekler. Hafta boyunca farklı üniversitelerden uzmanların konuşmacı ve panelist olarak katılımıyla paneller ve toplantılar gerçekleştirilecek. Organizasyon dahiinde gerçekleştirilecek konferanslar, seminerler, atölye çalışmaları ve paneller ile katılımcılara alandaki son gelişmeleri takip etme ve uluslararası işbirliklerinin gücünü artırma imkânı sunulacak. Çeşitli gezi ve sosyal programlarla da hem şehrimizi hem de Türk kültürünü tanıtacağız. International Staff Week’in verimli ve faydalı olacağına inanıyorum. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Uşak’a ve Uşak Üniversitemize hoş geldiniz” dedi.