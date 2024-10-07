Uşak Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni, 7 Ekim 2024 tarihinde Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Hulusi Akar’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Dr. Hulusi Akar "Türkiye’nin Güvenliği Risk, Tehdit ve Tehlikeler" adlı açılış dersinde Türkiye’nin milli savunma ve güvenlik politikasına ilişkin kapsamlı bilgiler verdi.

Yoğun ilgi gören açılış törenine, Uşak Valisi Dr. Naci Aktaş, Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, 23., 24. ve 25. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, il protokolü, davetliler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Tören öncesi Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş tarafından makamında ağırlanan Dr. Hulusi Akar, Üniversitemiz şeref defterini imzaladı. Akademik Yıl Açılış Töreni, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Uşak Üniversitesi Tanıtım filminin gösterimiyle başladı. Tanıtım filminin gösteriminin ardından Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş açılış konuşması gerçekleştirdi. Rektör Prof. Dr. Savaş, törenin onur konuğu Dr. Hulusi Akar’a katılımlarından ve verecekleri ilk dersten dolayı teşekkür ederek yeni akademik yılın hayırlı olmasını diledi.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş açılış konuşmasına İsrail’in Gazze’de devam eden soykırımını lanetleyerek başladı. Dünya’nın 1 yıldır bu katliamı izlediğini dile getiren Rektör Prof. Dr. Savaş, kardeş Filistin Halkının asla yalnız kalmayacağının altını çizdi.

Rektör Savaş: ‘‘2024-2025 Eğitim-Öğretim yılında da akademisyenlerimiz, idari personelimiz ve öğrencilerimizle önemli başarılara imza atmaya devam edeceğiz.’’

Uşak Üniversitesinin öğrenci, kalite, nitelikli istihdam, uluslararasılaşma, proje, AR-GE ve bölgesel kalkınma odaklı çalışmalarından bahseden Rektör Prof. Dr. Savaş; Türkiye’nin genç üniversitelerinden biri olan Uşak Üniversitesinin son yıllardaki ulusal ve uluslararası başarıları çalışmalarıyla adından söz ettirdiğine dikkati çekerek 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılında da akademisyenlerimiz, idari personelimiz ve öğrencilerimizle birlikte önemli başarılara imza atmaya devam edeceklerini söyledi.

Rektör Savaş: ‘‘Öğrencilerimiz adına üniversitemizdeki tüm imkanları sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki necip Türk Milletine huzurlarınızda teşekkür ediyorum.’’

Uşak Üniversitesinin; yemekhanesinden sportif alanlarına, peyzaj çalışmalarından stadyumununa, öğrenci yaşam merkezinden kongre kültür merkezine ve laboratuvarlarına kadar sağladığı fiziksel, sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel imkânlarla bölgenin parlayan yıldızı olduğunu aktaran Prof. Dr. Savaş ‘‘Öğrencilerimiz adına bu imkanları sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki necip Türk Milletine huzurlarınızda teşekkür ediyorum’’ dedi.

Prof. Dr. Savaş: ‘Başarılı çalışmalarımız uluslararası kuruluşlar tarafından tescil edilmeye devam ediyor.’

Uşak Üniversitesinin uluslararasılaşma çalışmalarından bahseden Rektör Savaş “Üniversitemizin başarıları uluslararası kuruluşlar tarafından da tescil edilmektedir. “Adı Bir Şehir, Hedefi Dünya’ sloganıyla çıktığımız bu yolda, dünyanın köklü üniversitelerinden Oxford, Stanford, Harvard, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Cambridge Üniversitesi’nin olduğu Times Higher Education (THE) “Dünya Üniversite Sıralaması’’ listesinde ilk bin üniversite arasında yer alamaya devam ediyoruz. Bunun yanında QS Avrupa 2024 sıralamasında da yerimizi aldık. Uşak Üniversitesi, Türkiye’den QS Avrupa 2024 Sıralamasına girmeyi başaran 73 üniversiteden biridir. Dünyanın en yeşil kampüsleri sıralamasında (UI Green Metric) da 676’ıncıyız. Ayrıca üniversitemiz Yükseköğretim Kalite Kurulu’ndan (YÖKAK) kurumsal akreditasyon belgesi almaya hak kazanan 30 üniversiteden biridir. Hedefimiz her zaman daha da üst sıralara çıkarak kalitemizi arttırmaktır” diye belirtti.

Rektör Savaş: ‘Bu yıl da Üniversitemizden 5 bilim insanı, 7 milyon bilim insanı arasından ilk yüzde 2’lik dilime girdi.’

Nitelikli akademik kadrosuyla öne çıkan Uşak Üniversitesi akademisyenlerinin ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesinde bu yıl da yer aldığını belirten Prof. Dr. Savaş ‘‘Üniversitemizden 5 bilim insanı, 7 milyon bilim insanı arasından ilk yüzde 2’lik dilime girerek bizleri gururlandırmıştır. Sadece akademisyenlerimiz değil öğrencilerimiz de bizi gururlandırmaya devam ediyor. TÜBİTAK 2209A ve TÜBİTAK 2209B projelerinde 2023 yılı ikinci dönem çağrısına toplam 112 adet araştırma projesiyle başvuru yapıldı. Bir önceki döneme kıyasla kabul alan TÜBİTAK proje sayısını iki katına çıkararak TR33 Bölgesindeki üniversiteler arasında 2’nci olmayı başardık. Bu başarıya imza atan tüm öğrenci ve akademisyenlerimizi tebrik ediyorum’’ şeklinde konuştu.

Rektör Savaş gençlere, “Geleceğin Türkiye’si sizlerin ellerinde” diye seslendi.

Konuşmasını öğrencilere tavsiyelerde bulunarak bitiren Rektör Savaş şunları söyledi: “Çok çalışın. Kendinizi geliştirin. Gelecekte yapacaklarınızı bugünden planlayın. Yoksa son sınıfa geldiğiniz zaman çok şey kaçırmış olursunuz. Bunun yanında en az bir yabancı dil öğrenin. Dünya ile yarışmak için teknolojiyi kullanın. Geleceğin Türkiye’si sizlerin ellerinde. Vazifeniz sadece çalışmak değil, aynı zamanda vatanımıza ve milletimize faydalı, yetişmiş gençler olmaktır. Bu vazifeleri en iyi şekilde yerine getireceğinizden ve sizleri yetiştiren ailenizi ve hocalarınızı gururlandıracağınızdan hiçbir şüphem yoktur. Uşak Üniversitesi ailesi olarak bizler memleketimize hizmet etmek için el ele, omuz omuza yol alacağız. Yeni akademik yılımızın hepimize hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum.’’

Vali Dr. Naci Aktaş ise konuşmasında yeni akademik yılın üniversitemize, öğrencilerimize ve Uşak’a hayırlı olmasını dileyerek Uşak Valisi olarak göreve başlamasının henüz başında üniversitemizde olmaktan son derece mutlu olduğunu ifade etti. Vali Aktaş ‘‘Üniversiteler sadece bir eğitim ve bilim yuvası değildir. Üniversitemizin yerleşkesi ve şehrimizin tüm imkânlarından yararlanarak kendinizi geliştirin, Milli Mücadele döneminde işgalcilerin komutanının kılıcının teslim alındığı şehrimizi tanıyın, tarihimizi öğrenin. Şundan eminim ki, İlkler Şehri’ni keşfetmek sizlerin hayata bakış açınızı da genişletecektir. Sizler burada sadece üniversite öğrencisi değil aynı zamanda şehrimizin birer de ferdisiniz. Gün gelip buradan ayrılmanız gerektiğinde sizleri birer fahri kültür elçisi olarak uğurlamaktan mutluluk duyacağız. Unutmayınız ki, başarılarınız geleceğimiz için büyük bir umut kaynağı olacaktır. Bu anlamda sizlere inanıyor ve güveniyoruz’’ dedi.

Açılış dersi TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Kayseri Milletvekili Dr. Hulusi Akar’dan

2024-2025 Akademik Yılı açılış dersini veren TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Hulusi Akar ‘‘Türkiye’nin Güvenliği Risk, Tehdit ve Tehlikeler" konulu sunumunda Türkiye’nin milli savunma ve güvenlik politikasına ilişkin kapsamlı bilgiler verdi.

Dr. Hulusi Akar: "Türkiye uluslararası ortamda özne ülke haline gelmiştir."

Uluslararası ortamda Türkiye’nin özne haline geldiğini belirten Akar konuşmasında "Seven var, sevmeyen var. Ama Türkiye artık bir öznedir. 3 kıtada etki ve ilgi alanımız var. Bütün dünyada olanları da yakından takip edip ilgileniyoruz. Artık söz dinleyen bir ülke değil, sözü dinlenen özne bir ülke haline geldik. Bir fidandan çınara Söğüt ruhuyla, Çanakkale ruhuyla, Milli Mücadele ruhuyla ve 15 Temmuz’a karşı çıkan ruhla ülkemizin bekası ve refahı için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Ana Vatan, Mavi Vatan, Gök Vatan, Yavru Vatan ve Dijital Vatanımız var. Bunlara hâkim olarak 85 milyon birlik ve beraberlik içinde ilerleyeceğiz. Ölürsek şehit, kalırsak gazi, hiç hakkımızı, hiç bir hukukumuzu çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz. Hiç bir oldu bittiye de müsaade etmedik, etmeyeceğiz ’’dedi.

Savunma sanayimizde yüzde 80’lere varan yerlilik ve millilik oranımız var.

Son yıllarda yapılan çalışmalarla savunma sanayimizde yüzde 80’lere gelen millilik ve yerlilik oranı olduğunun altını çizen Dr. Akar ‘‘Kendi silahlarımızı yapıyoruz. İHA’larımız, SİHa’larımız var. Altay’ımız, kobramız var. Savaş gemilerimiz var. Geri kalan yüzde 20 ise çok daha çetin ve daha çok mücadele gerektiriyor. Bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü ülkemizin bekası ve refahı için yaptığımız bu çalışmalarda engeller ve tuzaklar var. İki tür engel var. Birincisi tabi engeller (salgın, deprem, sel gibi) ikinci ve en önemlisi ise ‘terör’ ve ‘teroristler’dir. Bunlarla sonuna kadar mücadele ettik etmeye de devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

"Gazze’de yaşananlar, namussuzluk, şerefsizlik, seviyesizlik"

Gazze’deki katliama sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayan Akar, "Bu bir savaş değil. Yani İsrail-Gazze Savaşı demeyin. Filistin-İsrail savaşı demeyin. Bu bir katliam, bu bir soykırım. Bu bir alçaklık, bu bir namussuzluk, bu bir şerefsizlik, bu bir seviyesizlik. Bu insanlık dışı bir şey. Utanmaz, ahlaksızlar, seviyesizler, bebek katilleri. Bu vicdansızlar, bu ahlaksızlar kaybedecekler. Buna inanın. Bunlar kaybedecekler. Bunlar her gün bir şeylerini kaybediyorlar ve Allah’ın izniyle sizlerin de milletimizin yardımı ve desteğiyle de bir gün gelecek her şeylerini kaybedecekler" şeklinde konuştu.

Dr. Hulusi Akar konuşmasında, şerefli bir insan ve yurdunu, milletini seven ve savunan vatandaş olmanın önemini anlatarak ‘‘Bunları olduktan sonra din, tarih ve hayat tarzıyla, birlik ve beraberlikle 85 milyon olacağız. Bu bayrak bizim, bu memleket bizim ve bu tarih bizim. Ayrıştırmaya, ötekileştirmeye asla müsaade etmeyeceğiz. Bir ve beraber olarak; tek yumruk, tek yürek olarak seksen beş milyon olarak. Sultan Alparslan’dan Atatürk’e kadar ve bugüne kadar vatanımızın, topraklarımızın bu hale gelmesi için devletimizin, ülkemizin bu hale gelmesi için, bekamız için refahımız için katkı sağlayan başta tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere herkesi saygıyla şükranla anıyorum. Davetinden dolayı Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş başta olmak üzere; tüm Uşak Üniversitesi Ailesine ve Uşak’a teşekkür ediyorum. Rektörümüze, akademisyenlerimize, idari personelimize ve öğrencilerimize başarılı çalışmalarının devamını diliyorum’’ dedi.

Açılış töreni, soru - cevap kısmının ardından Uşak Valisi Dr. Naci Aktaş ve Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş’ın, Dr. Hulusi Akar’a günün anısına plaket takdim etmesiyle sona erdi.