Uşak Üniversitesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde 13 Temmuz Perşembe günü konferans düzenleyeceklerini duyurdu.

Uşak Üniversitesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde 13 Temmuz Perşembe günü konferans düzenleyeceklerini duyurdu.

Program 13 Temmuz Perşembe günü saat 15.00’de Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Saygı duruşu ve istiklal marşıyla başlaması beklenilen programda şehitler için Kur’an-ı Kerim okunacak. Ayrıca programda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü adlı sinevizyon gösterisi yapılacak. Açılış konuşmasını Rektör Ekrem Savaş’ın yapacağı konferansa Yönetmen- Yapımcı Nazif Tunç ve Gazeteci-Yazar Bekir Acar’da katılacak.