Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ve Uşak Üniversitesi Engelsiz Birim Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Şule Güçyeter, Yükseköğretim Kurulunda düzenlenen “2023 Engelsiz Üniversiteler Ödül Törenine katıldı.

Üniversitelere ödülleri, Yükseköğretim Kurulunda düzenlenen “2023 Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni” ile Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar tarafından verildi.

Prof. Dr. Özvar, üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek üzere 2018 yılından bu yana “Engelsiz Üniversite Bayrakları” ve “Engelsiz Program Nişanları” olmak üzere iki ayrı alanda Engelsiz Üniversite Ödülleri verildiğini kaydetti. Özvar, Engelsiz Üniversite Bayraklarının, turuncu bayrakla ifade edilen “Mekanda Erişilebilirlik”, yeşil bayrakla ifade edilen “Eğitimde Erişilebilirlik” ve mavi bayrakla ifade edilen “Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik” olmak üzere üç kategoride, farklı engel gruplarına erişilebilirlik sağlayan üniversitelerin ilgili programlarına da “Engelsiz Program Nişanı” verildiğini anlattı.

-56 üniversiteye 295 bayrak-

Özvar, bu yılki değerlendirme sonuçlarına göre ödül alan üniversiteleri açıkladı. Bu yıl 97 üniversiteden toplam 1.091 başvuru yapıldığını belirten Özvar, 56 üniversitenin toplam 295 bayrak almaya hak kazandığını bildirdi. Bu bayraklardan 152’sinin mekanda erişilebilirliğe verilen “turuncu bayrak”, 92’sinin eğitimde erişilebilirliğe verilen “yeşil bayrak” ve 51’inin de sosyokültürel faaliyetlerde erişilebilirliğe verilen “mavi bayrak” olduğunu aktaran Özvar, törene katılan üniversite rektörlerine ödüllerini takdim etti.

-Uşak Üniversitesi “Engelsiz Üniversite” olma hedefiyle yaptığı çalışmalarla aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi.-

YÖK’te düzenlenen törene katılan Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Uşak Üniversitesinin geçen yıllarda olduğu gibi yine engelsiz bayrak ödüllerine hak kazandığını belirtti.

Rektör Savaş: “Uşak Üniversitesi bayrak ödülü almada öne çıkan 20 üniversite içinde yer aldı.”

Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Üniversitesinin 2019 yılından bu yana toplamda 19 engelsiz bayrak ödülü almış olduğunu belirterek “Uşak Üniversitesi ‘Engelsiz Üniversite’ olma hedefiyle yaptığı çalışmalarla aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi. Bu yıl da bir kez daha YÖK’ün ‘2023 Yılı Engelsiz Üniversiteler’ Ödüllerinde 6 Engelsiz Bayrak Ödülünü aldık. Bayrak almada öne çıkan 20 üniversite içinde yer aldık. Uşak Üniversitesi 6 bayrakla 20 üniversite içinde yer aldı. Engelsiz eğitim ve engelsiz erişim için göreve geldiğimiz ilk günden itibaren çalışıyoruz. Bu çalışmaların karşılığını, son 5 yıldır aldığımız ödüllerle taçlandırıyoruz. Başta Engelsiz Birim Koordinatörlüğümüz olmak üzere tüm personelimize gösterdikleri üstün çabadan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

‘Engelsiz Üniversite’ hedeflerini birer birer gerçekleştirdiklerini belirten Rektör Savaş, engelli bireylerin hayallerinin önündeki engelleri kaldırmanın öncelikli hedefleri olduğunu ifade etti. Uşak Üniversitesinin her biriminde engelsiz öğrenim ve her bir fiziki yapısında engelsiz erişim için çalıştıklarını aktaran Prof. Dr. Savaş, bundan sonra da erişilebilirlik çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini sözlerine ekledi.

-Eğitimde erişilebilirlik ödülü (Yeşil Bayrak) alan birimlerimiz

Eğitim Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Banaz Meslek Yüksekokulu, Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu

-Mekanda erişilebilirlik ödülü (Turuncu Bayrak) alan birimlerimiz:

Eğitim Fakültesi