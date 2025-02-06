Uşak Üniversitesi, iç ve dış paydaşlarının katılımıyla ‘Strateji ve Kalite’ çalıştayı düzenledi.

Uşak Üniversitesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde, üniversitenin akademik ve idari birimleri ile üniversitenin dış paydaşlarının bir araya geldiği ‘Strateji ve Kalite’ çalıştayı gerçekleştirildi.

Uşak Üniversitesi fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezleri, koordinatörlükler, idari başkanlıklar ile Uşak’ta bulunan kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar (sivil toplum kuruluşları) ile Uşak Organize Sanayi Bölgeleri temsilcilerinin katılımıyla yapılan çalıştayda Uşak Üniversitesi’nin Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) sonrası yaptığı iyileştirmeler, 2020-2024 dönemi stratejik planının kapanışı ve 2025-2029 dönemi stratejik plan tanıtımı yapılarak iç ve dış paydaşların görüş ve değerlendirmeleri alındı.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Uşak Üniversitesi’nin önemli bir dönüm noktasını paydaşlarla değerlendirmek ve yeni bir dönemin başlangıcını görmek üzere bu çalıştayın düzenlendiğini belirtti. Rektör Prof. Dr. Savaş konuşmasında ‘‘Öncelikle, 2020-2024 Stratejik Planı süresince gösterdiği çabalar için tüm akademik ve idari kadromuza teşekkür etmek isterim. Bu beş yıllık dönemde, eğitim kalitesinin artırılması, araştırma ve ihtisaslaşma faaliyetlerinin güçlendirilmesi, toplumsal sorumluluk projelerinin yaygınlaştırılması ve uluslararasılaşma sürecine katkı sağlanması noktasında büyük adımlar atılmıştır. Şimdi ise, 2025-2029 Stratejik Planı ile geleceğe yönelik daha da büyük hedefler koyma zamanıdır. Bu yeni stratejik plan, sadece akademik başarılarımızı daha ileriye taşımakla kalmayacak, aynı zamanda topluma, çevremize ve dünyaya katkı sağlayan bir Üniversite olma yolunda atılacak önemli adımların haritasını çizecektir’’ ifadelerini kullandı.

Yeni plan, Üniversitemizi daha ileriye taşıyacak."

Uşak Üniversitesi 2025-2029 Stratejik Planında, öncelikli hedeflerinin arasında eğitimde dijitalleşme, sürdürülebilirlik, yenilikçi araştırmalar, uluslararası iş birlikleri ve ihtisaslaşma alanları olan deri, tekstil ve seramik gibi konularda derinleşerek, bu alanlarda uzmanlaşmak, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanınan, öncü bir üniversite haline gelmenin yer aldığını aktaran Prof. Dr. Savaş ‘‘Üniversitemizi daha da güçlü bir eğitim ve araştırma merkezi haline getirmek için hem yerel hem de küresel ölçekte etkileşimli bir yapıyı teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Üniversitemizin her bir biriminin katkı sağlayacağı, güçlü bir işbirliği ve katılımcı bir planlama süreci içerisinde, stratejik hedeflerimize ulaşmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Hep birlikte, bu yolculukta her birimizin üstleneceği önemli görevler olduğunu unutmadan, ortak akılla ilerleyeceğiz. Bu yolculukta siz kıymetli paydaşlarımızın görüş ve önerileri bizlere ışık tutacaktır’’ şeklinde konuştu.

Rektör Savaş yeni stratejik planın hayata geçmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederek ‘‘Uşak Üniversitesi olarak, kalite, eğitim-öğretim, Ar-Ge ve İhtisaslaşma ile toplumsal katkı alanlarında daha büyük başarılara imza atacağımıza olan inancımız tamdır. Hep birlikte, Uşak Üniversitesi’ni daha aydınlık bir geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışacağımıza olan inancımızı yineleyerek, yeni dönemin hayırlı olmasını temenni ediyorum’’ dedi.

KAP ve stratejik plan çalışmaları değerlendirildi

Kalite ve Eğitimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kenan Taş, "KAP Sonrası İyileştirmeler" başlıklı sunumunda Uşak Üniversitesi’nin kalite akreditasyon çalışmalarında kaydettiği ilerlemeleri detaylandırdı. Taş, "Kurumsal akreditasyon süreci sadece bir belge almak değil, aynı zamanda eğitim ve yönetim kalitesini sürekli olarak geliştirmek anlamına gelir. Bu kapsamda akademik programlarımızı, idari işleyişimizi, öğrenci merkezli yaklaşımlarımızı ve paydaşlarımızla olan ilişkilerimizi güncellemeye, geliştirmeye, daha da ileriye taşımaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Uşak Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı Faruk Alabay ise 2020-2024 dönemi stratejik planının kapanışını ve değerlendirmesini yaparak 2025-2029 dönemi stratejik plan tanıtımını yaptı. Alabay sunumunda "2020-2024 döneminde üniversitemiz çeşitli alanlarda büyük ilerlemeler kaydetti. Üniversitemizin 2025-2029 yıllarını kapsayacak 4’üncü stratejik planı, Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) Geri Bildirim Raporu, 2020-2024 Stratejik Plan gerçekleşmeleri, üst politika belgeleri (12.Kalkınma Planı (2024-2028), Orta Vadeli Program (2024-2026), 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları dikkate alarak hazırlanmıştır. Yeni planımız iç ve dış paydaşların katılımını sağlayacak bir yaklaşımla hazırlanmıştır’’ ifadelerini kullandı.

Çalıştay, paydaşların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.