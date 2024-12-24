Dünya çapında tanınan eğitim derecelendirme platformu Study Abroad Aide tarafından hazırlanan “Uluslararası Öğrenciler İçin 2025 Dünya Üniversite Sıralaması” açıklandı. Dünyanın dört bir yanından 8 bin 536 kurumun yer aldığı listede, Uşak Üniversitesi yüzde 35’lik dilime girerek büyük bir başarı elde etti.

Uşak Üniversitesi listenin dünya sıralamasında 2 bin 977’inci, Asya sıralamasında 823’üncü ve Türkiye sıralamasında 77’inci sırada yer aldı. Bu başarı, geçen yılın 4 bin 205’inci olarak en iyi yüzde 53’lük sıralama soncuna göre kayda değer bir ilerlemeyi gözler önüne serdi.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş: “Uluslararası öğrenciler tarafından tercih ediliyoruz”

Uşak Üniversitesi’nin bu önemli sıralamadaki yerini değerlendiren Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, şu ifadelerde bulundu: “Dünyadaki yükseköğrenim kurumlarını, uluslararası öğrenci nüfusunun yüzdesi ve kurumun akademik itibari gibi kriterlerle sıralayan Study Abroad Aide’in listesinde ilk yüzde 35’te yer almamız, Uşak Üniversitesi’nin uluslararası öğrencilerin tercih ettikleri öncü bir üniversite olduğunu göstermektedir. Bu başarı, eğitim- öğretim başta olmak üzere her alanda kalitesini sürekli artıran bir üniversite olduğumuzun bir kanıtıdır. Uluslararası öğrencilerden gelen yoğun ilgi, üniversitemizin dünya genelindeki bilinirliğini artırmakta ve Uşak Üniversitesi’ni global bir eğitim merkezi haline getirmektedir. Bu başarıyı daha da ileri taşıma hedefindeyiz. Gurur verici başarılarımızda emeği geçen tüm Uşak Üniversitesi ailesine teşekkür ediyorum.” dedi.