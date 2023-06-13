Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Mert, İstanbul’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul’da tedavi görmekte olan 53 yaşındaki Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Mert, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Tıp Fakültesi Dekanı Mert’in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Adana’ya gönderildi.

Uşak Üniversitesi’nden yapılan yazılı açıklamada ise; “Uşak Üniversitesi Ailesi olarak Tıp Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Tufan Mert hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz” ifadelerine yer verildi