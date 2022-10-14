Uşak Üniversitesi, genel ortalamada 1500+ puan alarak, Türkiye’den THE 2023 Dünya Üniversiteler Sıralamasına giren 61 üniversite arasında 38. sırada yer alma başarısını gösterdi.

Uşak Üniversitesi, genel ortalamada 1500+ puan alarak, Türkiye’den THE 2023 Dünya Üniversiteler Sıralamasına giren 61 üniversite arasında 38. sırada yer alma başarısını gösterdi.

Tüm dünyadan 1800 seçkin üniversitenin, eğitim, araştırma, atıflar, uluslararası görünüm ve sanayi geliri olmak üzere beş başlıkta puanlanmasına dayalı sıralamalarını veren ve akademik derecelendirme kuruluşları arasında dünyanın en prestijli kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE) “Dünya Üniversite Sıralaması 2023” (World University Rankings 2023) verileri yayınlandı.

Uşak Üniversitesi genel ortalamada 1500+ puan alarak, Türkiye’den sıralamaya giren 61 üniversite arasında 38. sırada yer alma başarısını gösterdi. Değerlendirmeye alınan eğitim kategorisinde 12.3, araştırma başlığında 10.0, atıflar kategorisinde 10.5, uluslararası görünümde 28.2 ve sanayi geliri başlığında ise 39.1 puan almayı başardı.

Bu sıralamada Uşak Üniversitesinin kadın-erkek öğrenci oranı 47’ye 53, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 38.1 olarak hesaplanırken, “Uluslararası Öğrenci” yüzdeliğinin yüzde 11 olarak gerçekleşti. Bu sonuçlar Uşak Üniversitenin uluslararası alandaki tanınırlığının bir göstergesi olarak istatistiklere yansıdı.