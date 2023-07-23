Uşak Üniversitesi tarafından, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) başarılı olan adaylara yönelik 24-28 Temmuz tarihleri arasında, Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi, Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye alanında “Uşak Üniversitesi Tercih Günleri” gerçekleştirilecek.

“Uşak Üniversitesi Tercih Günleri” kapsamında, önlisans ve lisans programları, eğitim, burs, yurtiçi/yurtdışı öğrenci değişim programları, barınma, sosyal imkanlar ile yerleşke hakkında bilgi verilecek ve aday öğrenciler tercih etmek istedikleri bölümleri ziyaret ederek bölümler hakkında bilgi sahibi olacaklar.

Adaylar, Uşak Üniversitesinin tanıtım stantlarından tercih etmeyi düşündükleri bölümler hakkında detaylı bilgi alırken, Uşak Üniversitesi kampüsünü ziyaret ederek, kampüs hayatını deneyimleyebilecekler.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, 24-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek tercih günlerinde, Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye alanında, 11.00-17.00 saatleri arası aday öğrencilere bilgi verileceğini belirtti.

Uşak Üniversitesinin 14 fakültesi, 1 yüksekokulu, 11 Meslek Yüksekokulu ve 1 Lisansüstü Eğitim Enstitüsüyle yeni öğrencilerini beklediğini söyleyen Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Uşak Üniversitesi, ulusal ve uluslararası birçok akreditasyona sahip, şehir ve sanayiyle bütünleşmiş, nitelikli bir büyüme ile rol model bir üniversitedir. Her yıl artan başarı ivmesi, genç ve dinamik yönetim yapısıyla bölgesinin öne çıkan üniversitelerinden biridir. Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında protokoller imzalayan üniversitemiz, öğrencilerimizin alanlarıyla ilgili mesleki derslerini, Uşak Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan işletmelerde uygulamalı olarak gerçekleştirmelerini sağlamaktadır. Yine bu işletmelerde staj imkânları verilerek, öğrencilerimizin alanlarıyla ilgili gerekli tecrübelerinin arttırılması hedeflenmektedir. 7+1 sistemi ile 7 dönem ders + 1 dönem uygulamalı eğitim modeli oluşturularak, Mühendislik Fakültesi öğrencilerimize sanayi tecrübesi kazandırılmaya başlanmış ve aynı zamanda 3+1 sistemi ile de Meslek Yüksekokullarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin çalışma alanlarına hazır olarak yetişmeleri sağlanmaktadır. Üniversitemiz engelsiz yapısıyla da öne çıkmaktadır. Ayrıca Uşak Üniversitesi Yükseköğretim Kalite Kurulu’ndan (YÖKAK) kurumsal akreditasyon belgesi almaya hak kazanan 30 üniversiteden biridir.” dedi.

“Başarılı bir akademik yaşamın yanında birçok sosyal olanak”

“Üniversitemiz, öğrencilerine başarılı bir akademik yaşamın yanında birçok sosyal olanak da sunmaktadır” diyen Prof. Dr. Savaş kampüs ile ilgili şu bilgileri aktardı: “Modern ve kullanışlı Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi, yarı olimpik yüzme havuzu ve FİBA onaylı 2000 kişilik basketbol sahası gibi birçok özelliğe sahip olan Şehit Ömer Halisdemir Spor Kompleksi ve aynı zamanda her ay onlarca etkinliğin gerçekleştirildiği 1100 kişi kapasiteli Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi ile eğitim, spor ve sosyal etkinliklerle dolu bir yerleşkeye sahibiz. Ayrıca 15 bin kişinin müsabakaları izleyeceği sentetik çim futbol sahasının yer aldığı spor kompleksi de öğrencilerimize hizmet vermektedir.”

“Uşak Üniversitesi Tercih Günleri” 24-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında 5 gün boyunca saat 11.00 ile 17.00 saatleri arasında Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.