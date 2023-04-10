Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil ve Seramik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (DTS) ile yurtiçi ve dışında üretim tesisleri bulunan tekstil firması arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük makamında gerçekleşen protokole Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ve firmanın yönetim kurulu başkanı Selçuk Mehmet Kaya imza attı. Törene DTS Merkezinden Öğr. Gör. Dr. Elif Kalkanlı Kurt, Öğr. Gör. Fatih Aytekin, Arş. Gör. Dr. Ayşe Şevkan Macit ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep San, Ar-Ge Merkezi Sorumlusu Şafak Birol ve firma bünyesinde çalışan Uşak Üniversitesi mezunu tekstil mühendisleri katıldı.

Yıllık 20 milyon adet üretim kapasitesi, 4 binin üzerinde çalışanı, Türkiye’nin en büyük hazır giyim üreticilerinden birisi olan firma ile DTS Tasarım Merkezi arasında imzalanan protokol ile tasarım, dijitalleşme, eğitim, bilimsel, teknik iyileştirme faaliyetlerini kapsayan işbirliği yapılacak.

Uşak Üniversitesinin “Aklın ve Bilimin Işığında Yeni Nesil Üniversite” olma vizyonuyla çıtasını her geçen gün daha da yükseklere çıkardığını söyleyen Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Savaş, “Tasarımları dünyanın farklı noktalarında tüketicilerle buluşan firma, iş birliği için Uşak Üniversitesini tercih etti. Ülkemiz için önemli bir değer olan firma ile çalışmalar ve projeler yapmak hem üniversitemiz hem de Türk tasarım sektörü adına gurur vericidir. DTS Tasarım Merkezi ile firma arasında dijitalleşme çalışmalarına pilot projeler üzerinden başlanırken, ortak çalışmalara yönelik olarak planlamalar yapılıyor. Yakın zamanda iş birliğimiz çerçevesinde 6 farklı Avrupa Birliği ülkesinin yer aldığı Avrupa Birliği projesi başvurusu yapıldı. Avrupa Birliği projelerine yönelik olarak yapılan hazırlık çalışmalarının ve potansiyel yeni projelerin imzalanan bu protokol ile hızlandırılması ve uluslararası desteklerden ülkemizin aldığı payın arttırılması hepimizi mutlu edecek” dedi.