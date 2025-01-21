İsviçre’nin Grindelwald kasabasında bu yıl 40. kez düzenlenen Dünya Kar Festivali, Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarının gurur verici başarısıyla sona erirken, Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarından oluşan Türkiye Takımı birinci oldu.

Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlileri Onur Fındık, Erhan Karadağ ve Mehmet Küçük ile Doçent Zafer Güngen’den oluşan Türkiye takımı, “Şahmeran” adlı projeleriyle tüm dünyadan başvuran birçok proje içinden kabul alarak festivalde sergilenmek üzere seçilen 10 ekipten biri olmayı başardı. Ekibin Şahmeran efsanesinden ilham alarak şekillendirdiği heykel, hem jüri hem de halk oylamasında büyük beğeni toplayarak 1’incilik ödülünü kazandı. Bu yıl 40. Yılına özel teması “Gelenek” olarak belirlenen Dünya Kar Festivali’nde, Türkiye Takımı’nın Şahmeran heykeli kültürel zenginliklerimizi uluslararası arenaya taşırken, sanatseverlerin büyük takdirini kazanarak, ülkemizi gururlandırdı. Dünyanın farklı köşelerinden sanatçıların katılımıyla gerçekleşen bu prestijli etkinlikte, Türk sanatçılarının imzasını taşıyan Şahmeran heykeli, festivalin unutulmaz eserlerinden biri olarak hafızalarda yer edindi. Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, bu anlamlı başarı için akademisyenlerimizi tebrik ederek şu açıklamalarda bulundu: “Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, sadece ülkemizin değil, uluslararası platformlarda da sanat ve kültürün önemli bir temsilcisi olma misyonunu başarıyla yerine getiriyor. Dünya Kar Festivali’nde elde edilen bu büyük başarı, üniversitemizin sanat ve tasarım alanındaki yetkinliğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Öğretim elemanlarımızın kültürel değerlerimizi yansıtan Şahmeran heykeliyle kazandığı 1’incilik ödülü, hem üniversitemiz hem de ülkemiz adına gurur vericidir. Bu başarıda emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum. Uşak Üniversitesi olarak sanatın her alanında destek olmaya devam edeceğiz.” dedi.