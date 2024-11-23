UŞAK (İHA) – Uşak’ta 5 bin kişilik seyirci kapasiteli Spor Bilimleri Fakültesi ve Sentetik Atletizm Pistli Futbol Sahası, Uşak Üniversitesi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında yapılan reklam sözleşmesi protokolü ile tam donanımlı bir yapıya dönüşüyor.

Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Sentetik Atletizm Pistli Futbol Sahası’nın eksiklikleri, Spor Toto ile yapılan reklam sözleşmesi protokolü kapsamında sağlanan bütçe ile tamamlanacak.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, fiziki yapıların tamamlanması ve eksikliklerin giderilmesi noktasında önemli bir adım daha attıklarını belirtti. Öğrencilerin bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Savaş, şu bilgileri verdi:

“İhale süreçleri tamamlanan Spor Bilimleri Fakültesi ve Sentetik Atletizm Pistli Futbol Sahası ikmal işi kapsamında spor tesisimiz, FIFA standartlarında, 5000 seyirci kapasiteli tribünü ve modern saha aydınlatmalarıyla dikkat çekecek. Ayrıca, tribün altlarında judo, güreş, okçuluk ve basketbol branşlarına uygun modern salonlar ile tırmanma duvarı gibi alanlar yer alacak. Spor tesisimiz tamamlandığında modern altyapısı ve geniş imkanlarıyla öğrencilerimize ve Uşak’a hizmet verecek’’

Rektör Savaş, Uşak Üniversitesi’nin, gençliğe yatırımın geleceğe yatırım olduğu bilinciyle çalışmalarına devam ettiğini sözlerine ekleyerek desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’a, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’na ve emeği geçen herkese teşekkür etti ve bu yatırımların gençlerin spora olan ilgisini artıracağını vurguladı.