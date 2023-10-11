Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi öğrencileriyle matematik ve fen bilimleri tarihi konulu söyleşide bir araya geldi.

Amerika, İngiltere ve Hindistan’da üniversitelerde uzun yıllar akademisyenlik yapan Rektör Savaş, Nafi Güral Fen Lisesi öğrencileriyle buluşmasında matematik ve fen bilimleri tarihinden bahsetti. Savaş, Dünya’ya yön veren birçok buluşun sahibi olan Türk-İslam medeniyeti medreselerinde yetişen bilim adamları, yaşamları ve eserleri ile ilgili söyleşi gerçekleştirdi.